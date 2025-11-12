מנכ"ל משרד התיירות, מיכאל יצחקוב, תועד היום (רביעי) כשהוא לוחץ את ידו של יועץ ראש ממשלת פקיסטן לענייני תיירות, סארדרק יאסיר איליאס חאן, במהלך יריד בינלאומי בלונדון.

בכאן חדשות דווח כי המפגש בין השניים עורר עניין רב, שכן בין ישראל לפקיסטן אין יחסים דיפלומטיים רשמיים.

פקיסטן, המדינה המוסלמית השנייה בגודל אוכלוסייתה בעולם, לא מקיימת קשרים מדיניים עם ישראל, אך בשנים האחרונות דווח על מגעים עקיפים ועל שינוי מגמה זהיר בגישתה. על פי הערכות מדיניות, פקיסטן הוזכרה לאחרונה כאחת המדינות שעשויות להשתלב בכוח הבינלאומי המתוכנן לפעול בעזה לאחר סיום המלחמה.

בשנות ה־90, לאחר הסכמי אוסלו, חל שינוי חיובי בעמדה הפקיסטנית, ובמדינה נרשמו קולות שתמכו בבחינת אפשרות לכונן יחסים דיפלומטיים. עם זאת, ממשלת פקיסטן הבהירה אז כי כל התקדמות בנושא תיתכן רק לאחר השגת הסדר מדיני בין ישראל למדינות ערב.

בשנת 2016 התקיים לראשונה תרגיל צבאי משותף בארצות הברית שבו השתתפו גם כוחות מצבא פקיסטן לצד נציגי צה"ל, ובאותה שנה דווח על מפגש נדיר בין ראש ממשלת פקיסטן דאז, נוואז שריף, לבין שר האנרגיה דאז, יובל שטייניץ.