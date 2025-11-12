ח"כ ניסים ואטורי: "כהנא צדק, היום היה מקבל פרס ישראל" ערוץ הכנסת

סגן יו"ר הכנסת ח"כ ניסים ואטורי (הליכוד) אמר היום (רביעי) בכנסת כי הרב מאיר כהנא ז"ל, מייסד תנועת כך "צדק בהרבה דברים שעם ישראל והליכוד טעו בהם".

ח"כ יוראי להב הרצנו צעק לעברו: "אתה תומך בטרור?". ואטורי השיב: "אני תומך. הליכוד טעה כשהדיר אותו. הוא צדק בהרבה דברים. תמשיכו עם הקונספציה".

הוא הוסיף "מנהיגי הליכוד טעו כשהדירו את כהנא. הוא לא היה מחבל. אם כהנא היה חי היום, הוא היה קדוש והיה מקבל את מקבל את פרס ישראל".

בערב י"ח בחשון תשנ"א (5 בנובמבר 1990), נאם הרב כהנא במלון מריוט בניו יורק, בפני יהודים אורתודוקסיים, בניסיון לשכנע אותם לעלות לישראל.

לאחר הנאום, בעת שהקהל התגודד סביב כהנא, הגיח מתנקש לבוש כחרדי, וירה בצווארו של כהנא כדור בודד שהרגו. הוא השאיר אחריו אלמנה ליבי, שני בנים ושתי בנות.

בנו הרב בנימין כהנא ואשתו נרצחו בפיגוע ירי מדרום לעפרה. בסמוך למקום הרצח הוקם המאחז "טל בנימין" על שמם.