הספר "חטוף" (Hostage) של שורד השבי אלי שרעבי נכנס אל רשימת מאה הספרים המומלצים של מגזין "טיים" לשנת 2025.

"בספר הזיכרונות שהפך לרב-מכר, אלי שרעבי - ישראלי שנחטף ב-7 באוקטובר 2023 בידי חמאס והוחזק בשבי במשך 491 ימים - מתאר את תקופת השבי שלו בפרטים מצמררים: מהפשיטה עם שחר שבה הופרד מאשתו ובנותיו, ועד מסע הייסורים במנהרות שמתחת לעזה", כתב המבקר המילטון קיין על אודות הספר באתר המגזין.

ברשימה שפורסמה ציינו עורכי וכתבי המגזין האמריקני כי בחרו לרשימה היוקרתית ספרים "שריגשו, עוררו שיח ופתחו את המחשבה".

בחודש שעבר, ספרו של שרעבי הגיע למקום הרביעי ברשימת רבי-המכר של "הניו יורק טיימס" - כשבוע לאחר שיצא לאור בארצות הברית.

עם צאתו בעברית הפך "חטוף" לספר הנמכר ביותר בישראל, כשמכר למעלה מ-100,000 עותקים. המהדורה הבינלאומית צפויה לצאת בהמשך בשפות נוספות.