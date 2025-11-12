המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה עיכבה היום (רביעי) לחקירה באזהרה קצין משטרה בדרגת ניצב בחשד להפרת אמונים ושימוש לרעה בכוח המשרה.

מדובר בניצב שמכהן בתפקיד משמעותי במשטרה והיה אחראי על חקירות רגישות.

על פי החשד כפי שנמסר ממח"ש, "התערב בנושא בו היה מצוי בניגוד עניינים, מבלי שדיווח על כך ואף פעל, בדרכים שונות, להשפיע על אופן הטיפול בנושא במסגרת יחידתו". על יתר פרטי החקירה הוטל צו איסור פרסום אך ניתן לומר שהיא אינה קשורה למשפט נתניהו, לחקירת הפצ"רית או לפרשת ההסתדרות.

המפכ"ל ערך, בעקבות זימון הקצין לחקירה, שיחה עם סגל הפיקוד הבכיר, כי הכריז כי ראש יחא"ה ניצב אלי מקמל, ימלא את מקום הניצב שנחקר במח"ש.

לפני כחודשיים, התפוצצה פרשה חמורה אחרת במשטרה. חמישה חשודים, בהם שוטר וקצין בדרגת רב-פקד וכן קציני משטרה בדימוס בדרגת רב-פקד וסגן-ניצב, נעצרו בחשד שהעבירו מידע רגיש למשפחת פשע בתמורה לטובות הנאה.

אחד מהקצינים שנעצרו השתתף בחקירות "תיקי האלפים" נגד ראש הממשלה נתניהו. המעצרים בוצעו בתום חקירה סמויה שנוהלה בצוות חשיפה במחלקה לחקירות שוטרים ונפתחה בעקבות מידע שהתקבל מיאחב"ל שבלהב 433.

החמישה חשודים בעבירות של שוחד, מרמה והפרת אמונים, וכן עבירות לפי חוק הגנת הפרטיות.