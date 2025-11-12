לראשונה מאז ה-7 באוקטובר, מרוקו תחדש את הטיסות מישראל ואליה - כך דווח הערב (רביעי) בחדשות 12.

החל ממחר תתאפשר שוב כניסת ישראלים למדינה, שתהיה המדינה המוסלמית הראשונה החותמת על הסכמי אברהם שמחדשת את הקשר האווירי עם ישראל מאז פרוץ המלחמה בעזה.

החידוש מגיע לאחר שיחות בין שרת התחבורה מירי רגב לבין שר התחבורה המרוקני, שאושרו גם על ידי רשות התעופה האזרחית בישראל ומקבילתה במרוקו.

בעקבות ההחלטה, חברות התעופה הישראליות צפויות לחדש את מכירת הכרטיסים ולהפעיל מחדש את הקווים הישירים למרקש ולקזבלנקה - לראשונה מזה כשנתיים.

לפי גורמים בענף, ההחלטה המרוקאית התקבלה לאחר חידוש הקשרים בין גורמי התחבורה והביטחון של שתי המדינות בחודשים האחרונים, ובמטרה להחזיר את היקף התיירות הדו-כיוונית לשגרה.

לפני הפסקת הקווים, נרשמה בהם תפוסה כמעט מלאה והם נחשבו מהמסלולים המבוקשים ביותר בקרב הישראלים.