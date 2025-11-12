אדם נהרג ועוד חמישה נפצעו הערב (רביעי) בתאונת דרכים בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 317, בסמוך ליישוב מעון שבדרום הר חברון.

בזירה נקבע מותו של גבר כבן 35 שנפצע באורח אנוש ונלכד באחת המכוניות כשהוא ללא דופק וללא נשימה.

בתאונה נפצעו ילד כבן 7 באורח קשה ואישה נוספת נפגעה קשה ונלכדה במכונית. גבר כבן 63 נפצע באורח בינוני ושני בני אדם באורח קל.

צוותים של מד"א שהוזעקו לזירת התאונה טיפלו בפצועים ופינו אותם לבית החולים סורוקה בבאר שבע.

הפרמדיקים אלישיב אמתי ויאירה וינגוש והחובשת רעות גורדצקי, סיפרו: "ראינו 2 רכבים מרוסקים כאשר באחד מהם נלכד גבר כבן 35 שהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות בגופו. תוך כדי פעולות החילוץ, ביצענו בשיתוף עם כוח הרפואה של צה"ל בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו של הגבר היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו.

אישה בשנות ה-30 לחייה נלכדה גם היא ברכב כשהיא מחוסרת הכרה יחד עם ולד כבן 7 כשהוא בהכרה והם סובלים מחבלות קשות בגופם. הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם קשה. ברכב השני היו 3 פצועים, בניהם גבר בן 63 שנפצע באורח בינוני בבטנו ו-2 במצב קל, הענקנו להם טיפול רפואי ופינינו אותם לבית החולים", הוסיפו.