ראש המוסד, דדי ברנע, ביקש מראש הממשלה בנימין נתניהו לסיים את תפקידו בחודש יוני הקרוב, כך דווח הערב (רביעי) בחדשות 12.

בלשכת ראש הממשלה אישרו כי במהלך השבועות הקרובים יחל ההליך הרשמי לבחירת מחליפו.

על פי המידע שנמסר, בשלב זה ישנם שלושה מועמדים מובילים לתפקיד: שניים מתוך הארגון - א' וח', כאשר אחד מהם משמש כסגנו של ברנע והשני נושא בתפקיד בכיר במיוחד. המועמד השלישי הוא האלוף רומן גופמן, המשמש כיום מזכירו הצבאי של ראש הממשלה.

הליך הבחירה צפוי לכלול סדרת ראיונות ובדיקות מעמיקות של המועמדים על ידי ראש הממשלה, בטרם יקבל את החלטתו הסופית.

לאחר בחירת המועמד, תתקיים תקופת חפיפה מסודרת בין ברנע למחליפו, כהכנה למעבר השקט של סמכויות.

ברנע ביקש כבר בתחילת כהונתו שלא יאריכו את כהונתו מעבר לזמן שהוקצב לה מראש. חמש השנים שלו בראשות ארגון הביון הפכו למשמעותיות במיוחד ובין הישגיו נמנים "מתקפת הביפרים" נגד חיזבאללה ומבצעי סיכול נגד גורמי טרור.