ביקור רשמי ראשון של משלחת ישראלית התקיים השבוע באוקראינה: השר זאב אלקין, האחראי על ארגון 'נתיב', ויו"ר הארגון אלון שוהם, הגיעו לדניפרו - העיר השלישית בגודלה במדינה, שבה מתגוררים עשרות אלפי יהודים - והודיעו על חידוש פעילות הארגון במזרח אוקראינה ופתיחת קונסוליה ישראלית שתעניק שירותים לעולים חדשים.

השר אלקין, מסר כי ההחלטה להחזיר את פעילות 'נתיב' לערים נוספות באוקראינה התקבלה במטרה "להעמיק את הקשר עם הקהילות היהודיות ולסייע ליהודי האזור השואפים לעלות לישראל".

נכון להיום, סניף 'נתיב' בקייב פועל באופן חלקי בלבד, והחזרת הפעילות לדניפרו נחשבת לצעד משמעותי, משום שמדובר באזור שבו מתנהלת הלחימה בשנים האחרונות ורבים מיהודי המקום נותרו מנותקים מקשר ישיר עם מדינת ישראל.

במהלך ביקורו, הנחה השר אלקין את יו"ר 'נתיב' לפעול להשבת מלוא הפעילות הארגונית במדינה למתכונתה ערב פרוץ המלחמה. הוא ביקר יחד עם הרב לוי אדרעי במוזיאון השואה המקומי ובמרכז היהודי "מנורה", ונפגש עם רבה של דניפרו ושליח חב"ד הרב שמואל קמינצקי, וכן עם יו"ר הקהילות היהודיות באוקראינה הרב מאיר סטמבלר.

אלקין, יליד חרקוב ששפת אמו אוקראינית, שיתף את ראשי הקהילה המקומית בסיפור על לימוד התורה במחתרת תחת המשטר הקומוניסטי, על עלייתו לישראל "עם 150 דולר בכיס" ועל דרכו הציבורית מאז.

בתום הביקור העניק לו הרב סטמבלר את "חמשת חומשי תורה" שתורגמו לאוקראינית והופצו לאחרונה בעשרות אלפי עותקים ברחבי המדינה - מחווה שגרמה להתרגשות רבה.