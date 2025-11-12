ראשי מועצות ביהודה ושומרון פרסמו הערב (רביעי) הודעה משותפת בה גינו בחריפות את האלימות מצד קומץ קיצוני של פורעים אתמול סמוך לטול כרם.

על ההצהרה חתמו ראש מועצת הר חברון אלירם אזולאי, ראש מועצת קריית ארבע-חברון ישראל ברמסון, יו"ר הנהגת חברון אייל גלמן וראש מועצת גוש עציון ירון רוזנטל.

"אלימות היא קו אדום ופגיעה ישירה בערכינו", נכתב בהודעה המשותפת. "זה לא יהודי, זה פוגע בהתיישבות ואנו מוקיעים אותה בתוקף. הקומץ הפורע והאלים אינו מתושבינו וכמובן שאינו מייצג אותנו. תושבי היישובים והחוות שלנו הם אנשי עשייה, תורמים לחברה ולמדינה בביטחון, בחינוך, בחקלאות ובעשייה הכלכלית - ואנו גאים בהם".

ראשי המועצות הדגישו כי "ההתיישבות הצעירה ומפעל החוות הם הסיירת של חלוצי הציונות, השומרים על אדמות המדינה בתיאום עם הרשויות וצה"ל. אין מקום להכללה מול מעשיה של חבורה זעירה וזרה; מי שמכליל פוגע במאות אלפי אזרחים נורמטיביים".

"אנו דורשים מהמשטרה ומצה"ל לפעול בנחישות ובמהירות נגד הפורעים הספציפיים, למצות עמם את הדין ולהביא להרחקתם. רק מעשים אלה יבדילו בינם לבין הרוב המוחלט של תושבי ההתיישבות, השומרים על החוק ועל דרך הארץ", הוסיפו.

בסיום הודעתם קראו ראשי המועצות להמשיך בחיזוק ההתיישבות: "קריאתנו איתנה - נמשיך להרחיב את ההתיישבות, להקים יישובים נוספים ולהביא לניצחון בכל החזיתות. ההתיישבות בארץ ישראל היא מהלך ציבורי ולאומי, שמבוסס על זקיפות קומה וממלכתיות - ובשום אופן לא על אלימות".