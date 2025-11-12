אלין גולן מספרת על התאונה צילום: באדיבות המצלם

הזמרת אלין גולן עברה הבוקר (רביעי) תאונת דרכים, ממנה יצאה ללא פגע גופני, אך רכבה ניזוק בצורה משמעותית. התאונה התרחשה בעת שחזרה מתפילת שחרית, אליה הוזמנה באקראי ערב קודם לכן.

בסרטון שפרסמה ברשתות החברתיות תיארה גולן את השתלשלות האירועים. לדבריה, "בערב הייתי ביום הולדת ופגשתי שם במקרה את המאפרת שלי, למרות שאני לא מאמינה שזה במקרה. היא סיפרה לי שבאותו בוקר היא הייתה אצל 'הינוקא' בתפילת שחרית וכמה היא נהנתה, והציעה לי לבוא איתה למחרת בבוקר. אמרתי לה 'ברור שאני באה', למרות שזה בשש בבוקר".

היא המשיכה וסיפרה, "התעוררתי בשבע והתבאסתי, היא אמרה לי שגם היא לא התעוררה בזמן, ואמרה 'אם את רוצה יש לך חמש דקות להתארגן, אני אוספת אותך'. אמרתי לה 'ברור', התלבשתי מהר ויצאתי. היינו שם ובאמת היה אורות בנשמה, זה היה מדהים".

לדבריה, התאונה התרחשה בדרכה הביתה: "עשר דקות מהבית אני נוסעת בכביש שיש בו שני נתיבים, אני בשמאלי ובנתיב הימני יש פקקון קטן. פתאום נהג מתוך הפקק סוטה לנתיב שלי, כנראה רוצה לעקוף, מתפרץ לנתיב והוא מעיף אותי. עפתי על הקיר הפרדה, האוטו עשה הלוך ושוב. היו הרבה דמעות, הוא פגע לי בגלגל הקדמי והגלגל התפוצץ".

גולן תיארה את הרגעים שאחר כך כדרמטיים: "פחדתי שהאוטו יישרף או יתפוצץ, ניסיתי לברוח מהאוטו והדלת לא נפתחה כי היא נתקעה חזק בקיר. ברגע שיצאתי מהאוטו הגיע בן אדם ששאל אם אני צריכה עזרה. לרוב אני בנאדם שיגיד לא אבל באמת הייתי צריכה עזרה. זה שליח השם. הוא הרגיע אותי, הביא לי סוכריה, הביא את אמא שלי שהתקשתה למצוא אותי. אתה צדיק ואתה נסיך".

היא סיכמה בתחושת הודיה: "הדבר הראשון שעשיתי היה לפתוח את הטלפון ולקרוא עשר פעמים מזמור לתודה. השם הציל אותי ממשהו הרבה יותר גרוע שיכל לקרות לי".