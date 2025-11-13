זרוע היבשה של צה"ל קיימה את כנס 'בעקבות לוחמים', ובו שוחח ערוץ 7 עם סמל ר', לוחם ביחידת הלוט"ר (לוחמה בטרור), שהתגייס לתוך מציאות של מלחמה.

"כשהתחילה המלחמה לא באמת הבנתי מה החיילים והלוחמים שלנו עוברים. אני יכול לומר שרק אחרי שהתגייסתי וסיימתי את המסלול והתחלתי את הפעילויות הבנתי את המשמעות של מה שהם הרגישו והתחושה אדירה", אומר ר'.

הוא מספר כי חיילה של היחידה בה הוא משרת לוחמים בכל הגזרות לאחר תקופה של שנה ושלושה חודשים של מסלול, ובסופו הצוות מתפצל למספר תחומי לחימה, תקיפה, פריצה, רחפנים ועוד.

ללחימה בעזה נכנס ר' מעט לפני סוף המסלול, "כל מה שלימדו אותנו במסלול על לוחמה בא לידי ביטוי שם. חוויתי קצת פחד והתרגשות אבל אני יכול לומר שהמסלול הכין אותי לרגעים האלה. היה קושי אבל במסלול לימדו אותי להתגבר עליו".

דגש מיוחד מושם באימוני ותרגולי היחידה על לוחמה בשטח בנוי בשאיפה למנוע טעיות תוך כדי לחימה העשויות לעלות במחיר חיי לוחמים. ר' מספר עד כמה הוא שמח להיות חלק מהיחידה וביום זה של 'בעקבות לוחמים' הוא פוגש את הצעירים המיועדים לשירות ביחידות השונות. עליהם הוא אומר: "יש הרבה מלש"בים שמתעניינים בלוחמה ורוצים לעזור, לתרום ולהיות חלק מהקהילה הזו של הלוחמים. זה מחזיר אותי להרגשות שהיו לי כמלש"ב. בתקופה שלי לא היה את האירוע הזה בגלל המלחמה ואני רואה בו דבר חשוב שמאפשר להכיר את היחידות ואת העשייה שלהן".

בשנתיים של מלחמה, הוא אומר, "עברנו הרבה כעם וכלוחמים. אני מסתכל על התקופה הזו ורואה שעם ישראל היה במשבר, התאושש ממנו, נתן מכה חזקה לאויב וגם אם עוד לא ניצח את המערכה הוא הראה לאויב שאיתנו לא מתעסקים ועם ישראל חזק".