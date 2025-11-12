ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב (רביעי) פוסט נרחב וחריג ברשתות החברתיות, שבו תקף בחריפות את העיתונאים עמית סגל וינון מגל - וטען כי השניים מצטרפים למסע ההכפשות נגד רעייתו שרה ובנו יאיר.

"ערוצי התקשורת מכפישים במשך שנים את רעייתי האהובה שרה", כתב נתניהו. "היא אשת חיל, משענת חיי ומשפחתי, גיבורה אמיתית. היא רעיית ראש הממשלה היחידה בתולדות ישראל שממשיכה לעבוד במקצועה - כפסיכולוגית ילדים מומחית בשירות הציבורי".

נתניהו מנה בפוסט את תרומתה הציבורית של אשתו, שלדבריו "מלווה משפחות חטופים, משפחות שכולות ונשות מילואימניקים, מסייעת לחיילים בודדים ולילדים חולי סרטן, ונלחמת למען זכויות בעלי חיים". הוא הזכיר גם את דבריו של נשיא ארה"ב לשעבר, דונלד טראמפ, שכינה אותה לדבריו "הנשק הסודי של ביבי".

בהמשך כתב ראש הממשלה: "במהלך שלושים שנה היא סופגת השמצות ותביעות פיקטיביות במסע אכזרי של רצח אופי, הנדסת תודעה ורמיסה של מי שהיא באמת - רק משום שהיא אשתי. כך קורה גם לבני יאיר, שנאבק למען ההסברה הישראלית בעולם ונתון למתקפות בלתי פוסקות".

נתניהו הוסיף כי אינו מבין "את האובססיה של ינון מגל ועמית סגל לפגוע שוב ושוב בשרה וביאיר", ותהה: "האם לא הכפישו אותם מספיק עד כה שהם מרגישים צורך להצטרף למקהלת הרשע הארסית נגדם?"

בסיום דבריו כתב נתניהו: "פגיעה במשפחתי היא פגיעה בי. שרה ויאיר מעניקים לי את הכוח להמשיך להנהיג את מדינת ישראל. אני גאה בהם, אוהב אותם, ומודה להם על כל מה שהם עושים למעני ולמען המדינה האהובה שלנו".

עמית סגל הגיב: "העניין הוא בסוף מי מנהל את המדינה. למעלה ממיליון אזרחים בחרו שש פעמים בליכוד בראשות בנימין נתניהו, לא בראשות יאיר. זה כל כך פשוט".