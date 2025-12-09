יחידת הניוד 444 של צה"ל, אחת היחידות המבצעיות המובילות, היא אחראית להכשרות ולתיאום המשימות המבצעיות של לוחמי צה"ל המובילים את הפעולות בשטח. סגן אלוף א', מפקד היחידה, שוחח עם ערוץ 7 והסביר על פעולתה הקריטית של היחידה במהלך המלחמה האחרונה.

"אני חושב שזה היה הניסוי הגדול ביותר ליחידה," אומר סא"ל א', ומסביר כי בעוד שיחידת הניוד עבדה גם לפני המלחמה, המצב המלחמתי זימן ליחידה אתגרים פחות מוכרים וגם להצלחות מבצעיות משמעותיות. "היחידה עבדה גם לפני המלחמה, אבל באופן לא סדור. במלחמה הזו, במשך שנתיים וחודשיים, היחידה גייסה את מאות אנשי המילואים המעולים שלה ופעלה בכל הגזרות. המשימות היו אינטנסיביות ודרשו מאיתנו להיות תמיד בתנועה, לפעול בצורה מסונכרנת עם כל האוגדות השונות של צה"ל".

סא"ל א' מפרט את משימות היחידה במהלך המלחמה, כולל משימות חירום שהופיעו בשטח. "ביצענו את המשימה המרכזית של הלחימה, שזה ניוד, פינוי פצועים במספר פלטפורמות. זה היה הרבה מעבר למתוכנן. עשינו גם משימות שלא התכוננו אליהן מראש, אך נדרשנו להן תוך כדי הלחימה, כמו משימות השמדת מנהרות לצד יחידות מקבילות ומבצעי חילוץ פצועים מהשטח תוך כדי

לדבריו המלחמה לא רק הציבה את היחידה במצבים מבצעיים בלתי צפויים, אלא גם אתגרים חדשים בתחומי הניוד, הפינוי, והתיאום בין הגזרות השונות. "היו לנו משימות לא פשוטות. בין היתר, היינו מעורבים במשימות אש, פיצויים על פי קריאות שטח, ומשימות חילוץ של פצועים מהשטח תוך כדי קרב," אומר סא"ל א'.

נכון להיום, המשימה המרכזית של יחידת הניוד היא להמשיך בהכשרות ניוד מבצעי ללוחמים בצה"ל, מסביר סא"ל א'. "ההכשרות הן היסוד של כל מה שאנחנו עושים. הן קובעות את היכולת של הלוחמים לתפקד בצורה מיטבית בשטח, לא משנה איפה הם נמצאים".

ההכשרות, כאמור, לא שקטות לאחר תקופה של לחימה אינטנסיבית. הצבא מציב בפני לוחמיו אתגרים חדשים כל הזמן, ויחידת הניוד נדרשת לעמוד בקצב ולהתעדכן. "אנחנו עושים הרבה מאוד הפקות לקחים, והכשרות שהן הרבה יותר ממוקדות," מסביר סא"ל א'. "ההכשרות, שהיו פעם כלליות יותר, הפכו להיות ממוקדות מאוד לפי תחום ההתמודדות בשטח".

"המשימה המרכזית שלנו היא להכין את הלוחמים למלחמה, כי במלחמה - אנחנו לא יודעים מתי זה ייגמר. ההכשרה לא נגמרת, ואנחנו לא יכולים להרפות. אנחנו נדרשים למוכנות כל הזמן", הוא מסכם.

צילום: דובר צה"ל

