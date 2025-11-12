גורמים המעורים בנושא החטופים החללים מסרו כי בידי חמאס מצוי מידע מלא על כל אחד מארבעת החטופים החללים שגופותיהם עדיין מוחזקות ברצועת עזה, כך דווח הערב (רביעי) ב"כאן חדשות".

לדברי הגורמים, המידע קיים לא רק אצל חמאס אלא גם לגבי חללים שנמצאים בידי ארגון הג'יהאד האסלאמי.

הגורמים הדגישו כי יש להפעיל לחץ מדיני וביטחוני מוגבר על חמאס כדי להביא להשבת כל ארבעת החללים, וכי אין מקום להסכמות חלקיות או לפשרות בעניין. "יש להחזיר את כולם - עד האחרון שבהם".

במקביל, דווח כי בשיתוף פעולה בין נציגי הצלב האדום לבין חמאס נמשכים בימים אלה מאמצי החיפוש אחר גופות החללים, כחלק מהמאמצים לסגור את מעגל השבויים והנעדרים.

מוקדם יותר היום פרסם העיתון "א-שרק אל-אווסט" כי אחד מארבעת החללים נמצא בידי חמאס, אחר מוחזק על ידי הג'יהאד האסלאמי, ושניים נוספים מצויים בשטח שבשליטת ישראל - ממזרח לקו הצהוב.