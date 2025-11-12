תעמולה איראנית - לישראלים? סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים", המזוהה עם משמרות המהפכה, הפיקה סרט תיעודי ראשון בשפה העברית, המציג מזווית הראייה האיראנית את מתקפות הטילים נגד ישראל במלחמת 12 הימים בחודש יוני.

על פי ההודעה הרשמית, הסרט התיעודי הנושא את השם "טילים מעל בזן", מהווה צעד חדש בתחום ההפקות העוסקות בסוגיית ישראל, שכן זו הפעם הראשונה שכלי תקשורת איראני מפיק סרט תיעודי בשפה העברית המיועד לקהל הישראלי.

עוד צוין, כי הסרט התיעודי מתמקד בפגיעת טיל איראני בבתי הזיקוק בחיפה, אשר הוגדר על ידי יוצרי הסרט כ"אירוע שהצליח לשנות את מהלך המלחמה ולהפוך את מאזן הכוחות באזור".

לדברי סוכנות הידיעות האיראנית, "מטרת הפקת הסרט התיעודי היא לדבר עם דעת הקהל הישראלית מתוך עמדת כוח ומציאות, ולנסות להציג תמונה שנשארה מוסתרת במשך שנים מעיני הצופים דוברי העברית".

"הסרט, תוך שימוש בראיונות מקצועיים, במידעים מודיעיניים ובשחזורים חזותיים, מבקש להציג את האמת של שדה הקרב - כנגד הדימויים שמעצבים כלי התקשורת המערביים והישראליים", נטען בהודעה הרשמית.