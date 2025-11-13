תיעוד ממצלמות הגוף: טיפול ופינוי רפואי בעומק רצועת עזה צילום: דובר צה"ל

בכנס הלאומי הראשון לרפואה צבאית, ביוזמת חיל הרפואה שבאגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, הוצגו מחקרים ויוזמות בתחומי הרפואה הצבאית, הרפואה הדחופה והחדשנות הטכנולוגית, מתוך מטרה לקדם שיתופי פעולה בין-מערכתיים ולפתח פתרונות מצילי חיים בשדה הקרב ובמערכת הבריאות האזרחית.

בין היתר נחשף תיעוד חדש מהפעילות הרפואית של כוחות הצבא ברצועת עזה במהלך מלחמת חרבות ברזל. בתיעוד נראה לוחם שנפצע בראש וברגל מפונה תחת אש מנקודת הלחימה. הלוחם פונה כשהוא בהכרה, ברכב "נמר", עד שהועלה למסוק שפינה אותו להמשך טיפול בבית החולים.

כמו כן, נערך פאנל מיוחד בהשתתפות פדויי השבי מקסים הרקין ושלומי זיו, שסיפרו על המפגש האישי שלהם עם צוותי חיל הרפואה בעת חזרתם ארצה.

בכנס ניתנה במה גם לידע שנצבר בשנתיים האחרונות במסגרת הלחימה הרב־זירתית של צה"ל, ולדרכים שבהן ניתן למנף את הלמידה הרפואית ואת פיתוחי החדשנות לקראת אתגרי העתיד.

את הכנס מובילים ראש אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, אלוף רמי אבודרהם, וקצין הרפואה הראשי, תת־אלוף ד"ר זיוון אביעד בר, ובהשתתפות מנכ"ל משרד הבריאות משה בן סימן־טוב, לצד נציגים בכירים ממערכת הביטחון, התעשייה, האקדמיה ומערכת הבריאות.

אלוף רמי אבודרהם בכנס צילום: דובר צה"ל

אלוף רמי אבודרהם אמר: "סיפורם של מטפלי חיל הרפואה הוא לא רק סיפור של גבורה אישית, אלא של מערכת שלמה שעובדת - על פרוטוקולים שנכתבו בדם ועל חשיבות המענה הרפואי המיידי בשדה הקרב. אנו נמצאים בתקופה של עימות מורכב ורב־זירתי - בעזה, באוויר, בים ובמדינות המרוחקות מישראל. על כן נדרשת עליונות לוגיסטית רב־זרועית מוחלטת".

לדבריו, "במהלך השנתיים האחרונות פיתחנו יכולות חדשות שבזכותן למעלה מ־600 חיילי צה"ל חיים היום. זו תוצאה של שותפות אמיצה עם בתי החולים, משרד הבריאות וגופי השיקום. חוזקה של השרשרת הרפואית היא מרכיב משמעותי בהצלחותינו. עם זאת, אסור לנוח - עלינו להיערך למערכה הבאה, ללמוד, לחקור, לפתח טכנולוגיות חדשניות, ובעיקר - להשקיע באנשים".