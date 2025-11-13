לאחר תהליך ממושך של עבודת מטה שנמשכה כשנה וחצי, הודיעה הרבנות הצבאית על השקת תוכנית חוסן מקיפה וייחודית למשרתי המילואים שטיפלו בחללי מלחמת "חרבות ברזל". את המהלך הוביל הרב הראשי לצה"ל, תת־אלוף הרב איל קרים, בשיתוף גורמי מקצוע מצה"ל ומחוץ לו.

התוכנית, הראשונה מסוגה בצה"ל, נועדה לספק מענה רגשי, נפשי וחברתי לאנשי מערך הטיפול בחללים - ולסייע בהתמודדות עם הקשיים הייחודיים הנלווים לשירותם. היא כוללת מערך טיפולים פרטניים, משפחתיים וקבוצתיים, שיינתנו במסגרת פלוגתית ומחלקתית.

בנוסף, ייהנו המטפלים מזכאות להטבות אישיות ובהן שוברי נופש, מענקים מוגדלים בדומה לאלה של מערך הלחימה, כרטיס Fighter ומעטפת סיוע ייעודית למפקדים.

באיגרת ששלח הרב הראשי לצה"ל, תא"ל הרב איל קרים, למשרתי הרבנות בסדיר ובמילואים, כתב: "במהלך מילוי משימת הקודש חווינו כולנו חוויות מורכבות מאוד - המראות, הריחות, הזיכרונות. כל אלה מעוררים אצל רבים מאיתנו קשיים מסוגים שונים והתמודדות נפשית שלא היינו מורגלים בה. חיל הרבנות הצבאית ימשיך לעסוק בנושא זה ללא לאות, ולא יחסוך זמן, קשב ומשאבים כדי להבטיח מענה שלם; בנפשנו הדבר!".