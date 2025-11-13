תיעוד: תקיפת חיל האוויר בלבנון דובר צה"ל

בהכוונה מודיעינית של אגף המודיעין ובאמצעות חיל האוויר, תקף צה"ל הבוקר (חמישי) מחסן אמצעי לחימה ותשתית טרור תת-קרקעית של חיזבאללה בדרום לבנון.

בצה"ל ציינו כי תשתיות הטרור מוקמו בסמוך לאוכלוסייה אזרחית, ו"מדובר בעוד הוכחה לשימוש הציני שעושה חיזבאללה באזרחי לבנון כמגן אנושי, תוך ניצול מבנים ונכסים אזרחיים לצורכי טרור".

בהמשך, תקף חיל האוויר תשתית טרור נוספת של חיזבאללה, בפעולה שנוהלה על ידי אוגדה 91 הפועלת בגזרה הצפונית.

התקיפות בוצעו באמצעות מטוסי קרב, כחלק מהמאמץ לשבש את פעילות הארגון ולמנוע ממנו יכולת תקיפה עתידית נגד ישראל.