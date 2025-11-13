סא"ל א', קצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר, שהגדיר את האפשרות לפלישה רחבת היקף של חמאס ליישובי העוטף כ"תרחיש דמיוני לחלוטין" - חזר לשירות פעיל באגף המודיעין, אף שלפי כלל התחקירים הוא נושא באחריות למחדל, כך פרסם הכתב דורון קדוש.

על פי הדיווח, סא"ל א' משרת כיום בתפקיד ראש תחום במפקדת קצין המודיעין הראשי. אף שמדובר בתפקיד שאינו מבצעי ואינו בלב העשייה המודיעינית, הוא ממשיך להגיע לבסיסי אמ"ן בקריה ובגלילות מספר פעמים בשבוע ומקבל משכורת.

לפי תחקירי צה"ל ו"תחקיר התחקירים" של האלוף (מיל') סמי תורג'מן, הקצין התעלם מאזהרותיה של הנגדת ו' - מי שניסתה להתריע שוב ושוב מפני כוונות חמאס לתקוף את יישובי העוטף. בתגובותיו בזמנו כתב כי מדובר ב"תרחיש דמיוני לחלוטין" וכי האימונים על הגדר נועדו "לצורכי הוואסח ותצוגת תכלית".

האלוף תורג'מן ביקר בחריפות את התנהלותו של הקמ"ן, לאחר שהחליט לדחות דיון בנושא ההתראות ל"אחרי החגים" - חרף המידע שעמד לרשותו.

בחודש ינואר האחרון נחשף כי הוא הוצב בתפקיד ביחידה 9900 של אמ"ן, אך בעקבות סערה ציבורית וכניסת שר הביטחון והרמטכ"ל לתמונה - הוחלט לבטל את ההצבה. כעת מתברר כי חרף ההחלטה, הקצין הוחזר שוב לשירות במסגרת אחרת.

גורמים המעורים בפרטים מסרו: "הוא לא מסכים ללכת הביתה, הרבה אנשים ניסו להראות לו את הדרך החוצה והוא לא מסכים, הוא רוצה להישאר בצבא".

דובר צה"ל אישר את הפרטים.