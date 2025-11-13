אחרי סערה ציבורית מתוקשרת במיוחד באמסטרדם הגיעו הנהלת אולם הקונצרטים "הקונצרטחבאו" והוועד היהודי המרכזי (CJO) להבנות שיאפשרו את קיום חגיגות החנוכה - אך במתכונת מצומצמת מהמתוכנן.

החזן הצבאי הראשי, סא"ל שי אברמסון, שעמד בלב הסערה יופיע באירועים סגורים בלבד שייערכו באולם.

הסערה פרצה לאחר שהנהלת האולם נכנעה לגורמים פרו פלסטינים וסירבה לאפשר את השתתפותו של אברמסון באירוע ציבורי, בטענה כי מעמדו כנציג צה"ל סותר את ערכי המקום. בעקבות ההחלטה התעוררה ביקורת חריפה מצד הקהילה היהודית בהולנד וגם בישראל.

שר החוץ גדעון סער, פנה למקבילו ההולנדי, שר החוץ דיוויד ואן וויל שביקר בישראל בשבוע שעבר, בבקשה להפוך את ההחלטה האנטישמית.

במסגרת הפשרה שהושגה, במקום קונצרט הצהריים שתוכנן יתקיים מופע חדש ש"משקף את ערכי שני הצדדים", כהגדרת המארגנים. מדובר בקונצרט פתוח לכל הגילים בנושא חג החנוכה - אך ללא השתתפותו של אברמסון.

עם זאת ביום הראשון של חנוכה ייערכו בשעות הערב שני אירועים סגורים לקהל מוזמנים בלבד, ובהם ישתתף החזן הצבאי הראשי. הנהלת הקונצרטחבאו מסרה כי ההכנסות מהשכרת האולם ייתרמו לארגון העוסק בקידום הלכידות החברתית בעיר.