מנצח התזמורת הפילהרמונית הישראלית, מאסטרו להב שני, מגיב לראשונה בראיון לכאן רשת ב' על ביטול קונצרט בניצוחו בפסטיבל המוזיקה בבלגיה.

"הם רצו להכתיב לי שאגיד ג'נוסייד. גם אם יש לי ביקורת כלפי הממשלה שלנו, זה לא המקום על הבמה, באירופה, להגיד מה אני חושב. לא עלה בדעתי לרגע אחד להיכנע לתכתיב הזה, גם במחיר ביטול הקונצרט", אמר שני.

הוא העריך כי לתרבות הישראלית יקח זמן רב להתאושש מהמלחמה בעזה ולשקם את מעמדה הבינלאומי. "מנסים ללחוץ עלינו הישראלים בכל דרך אפשרית. צריך להילחם בזה, יש בזה כמובן הרבה מאוד אנטישמיות, אבל לא צריך להיבהל מלהביע אמפתיה כלפי הצד השני. להראות אנושיות, זה תמיד היה הכוח שלנו".

ב-11 לספטמבר, פסטיבל גנט הודיע על ביטול קונצרט הפתיחה בהשתתפות הפילהרמונית של מינכן בניצוחו של שני. מארגני הפסטיבל נימקו את המהלך בעצם תפקידו כמנצח הראשי של הפילהרמונית הישראלית וטענו כי אינם "יכולים לדעת בבהירות מהי דעתו כלפי המשטר הרצחני בישראל".

החלטת מארגני הפסטיבל עוררה גינויים חריפים מצד שגריר ישראל בגרמניה, שר התרבות של גרמניה וראש ממשלת בלגיה, שראו בצעד הזה ביטוי לאנטישמיות.

בתגובה, ניתקה השגרירות הגרמנית בבלגיה את קשריה עם הפסטיבל. במקביל, הוזמנה הפילהרמונית של מינכן להופיע בפסטיבל מוזיקפסט בברלין.