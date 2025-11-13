חברת גוגל מתמודדת עם תביעה חדשה שהוגשה בבית משפט פדרלי בסן חוזה, קליפורניה, בטענה כי העוזר החכם Gemini סרק באופן חשאי את ההודעות הפרטיות של משתמשים בשירותי Gmail, Chat ו-Meet, ללא ידיעתם או הסכמתם.

לפי כתב התביעה, שהתפרסם לראשונה ב-Bloomberg, גוגל "הפעילה בשקט" את Gemini על גבי אפליקציות התקשורת שלה כבר באוקטובר האחרון.

בעוד שבעבר נדרשה הפעלה יזומה מצד המשתמש, נטען כי גוגל שינתה את ברירת המחדל והפכה את הכלי לפעיל אוטומטית.

התובעים טוענים כי מדובר בהפרה של חוק פרטיות מדינת קליפורניה, האוסר על הקלטה או ציתות לשיחות פרטיות ללא אישור מכל הצדדים המעורבים.

עוד נמסר כי משתמשים אשר אינם מכבים את Gemini ידנית דרך הגדרות פרטיות נסתרות, נותרים חשופים לניתוח שוטף של המידע האישי שלהם.

"הכלי למעשה קורא כל מייל והודעה שנשלחים או מתקבלים, כולל קבצים מצורפים ותוכן שיחות", נטען במסמך המשפטי. גוגל טרם הגיבה לתביעה.