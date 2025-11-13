ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר, נפתלי בנט, פרסם הודעה חריפה שבה תקף את האפשרות להעברת הסמכות הביטחונית בעזה לגורמים בינלאומיים, ובפרט למדינות כמו קטאר וטורקיה.

לדבריו, "העברת השליטה הבטחונית בעזה לכוחות רב־לאומיים, חלקם עויינים כמו טורקיה, מסכנת את ביטחון ישראל".

בנט טען כי מדובר במהלך מסוכן בהיבט המדיני והצבאי, ואמר, "העברת השליטה על גורלנו לקטאר מממנת-חמאס ולארדואן היא אוסלו על סטרואידים".

בהודעתו הדגיש את הלקח המרכזי ממחדל ה־7 באוקטובר ואמר, "אם יש לקח אחד שנצרב בנו ממחדל ה־7 באוקטובר הוא שאסור להירדם ולקוות לטוב. צה”ל חייב את החופש לפעול כל הזמן, 'לכסח את הדשא', לטפל באיומים כשהם קטנים, לפני שהם הופכים למפלצות טרור כמו שחווינו בדרום ובצפון".

בהמשך תקף את ההתנהלות המדינית והצבאית הנוכחית: "איך הגענו למצב שחיילנו צריכים לאשר תזוזה של כוח ישראלי מול המפקדה האמריקאית בקריית גת? מדינת ישראל אינה מדינת חסות".

לבסוף, דרש בנט מהנהגת המדינה לגלות שקיפות מלאה לציבור, וציין, "אני דורש פרסום מיידי של כל ההתחייבויות והוויתורים שנרקמים מאחורי גבם של אזרחי ישראל. מהו המניע הגלוי או הנסתר של ממשלת ישראל להסכים לוותר על הביטחון וחופש הפעולה שלנו? לאזרחי ישראל מגיעה שקיפות מלאה ביחס לביטחונם".