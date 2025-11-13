שר המשפטים יריב לוין הודיע הבוקר (חמישי) לבג"ץ כי הוא מתעקש על מינוי השופט אשר קולה לפקח על חקירת הפצ"רית.

הוא הדגיש כי ההחלטה על מינוי קולה "ניתנה בסמכות ואין ראויה ממנה". לדברי לוין "כל תוצאה אחרת משמעותה טיוח האמת ואובדן אמון הציבור במערכות אכיפת החוק בישראל ללא תקנה".

לוין ציין בתגובתו כי לדעתו "היועצת המשפטית לממשלה עושה הכול כדי למנוע חקירה מלאה של הפרשה".

הפרקליטות הציעה כפשרה מצידה שבית המשפט ימנה שופט מכהן או שופט בדימוס לנהל את חקירת פרשת הדלפת סרטון ההתעללות ממחנה שדה תימן. לפיכך, אם האולטימטום יפקע - שופטי בג"ץ יפרסמו פסק דין בנושא בתחילת השבוע הבא.

בדיון שנערך שלשום בבג"ץ בעתירות סביב השאלה מי ינהל את חקירת הפצ"רית וההדלפה מפרשת שדה תימן, ניסו השופטים יעל וילנר, אלכס שטיין וגילה כנפי-שטייניץ להימנע ממתן פסק דין, ובשל הדחיפות נתנו לצדדים עד לשעה 12:00 היום להגיע להסכמות, אחרת ייאלצו לפרסם פסק דין בנושא - ביום ראשון.

בהרב-מיארה טענה כי תסכים שבית המשפט ימנה מפקח על החקירה - שופט עליון בדימוס או שופט מכהן בבית המשפט המחוזי.