דגן זעם על המראיינים: "תפסיקו להסית" צילום: באדיבות כאן רשת ב'

ראש מועצת שומרון התעמת בראיון בכאן רשת ב' עם המגישים רן בנימיני ומזל מועלם לאחר שכינו את יהודה ושומרון "החצר האחורית של מדינת ישראל".

יוסי דגן השיב לשניים: "יהודה ושומרון - לא רק שהיא לא החצר האחורית של מדינת ישראל, אני גאה לשרת את תושבי השומרון - האוכלוסייה הכי תורמת במדינת ישראל".

הדיון עסק בהתפרעות של קומץ קיצונים בכפרים ערביים ביו"ש. ראש המועצה הבהיר: "אני לא מסכים להגדרה 'נער גבעות שרף בית'. זו בורות. אין קשר בין נער או צעיר שקם בחמש בבוקר לרעות צאן בחווה כדי לשמור על אדמות הלאום לבין האנשים האלימים ששורפים בתים. אלה כמה עשרות עבריינים, חלקם נוער נפלט, שצריך טיפול. ראש השב"כ הקודם אמר לי את זה בפורום גדול - מדובר בבין 20 ל-40, שרובם בכלל לא מיו"ש. אם בחדרה יש כמה עבריינים שדוקרים בברים לא הייתם תוקפים את ראש העיר או את תושבי חדרה. הייתם מצפים לתשובות מהמשטרה. אל תהיו שותפים להסתה".

המראיינים תהו "מדוע אתה לא קורא להם מחבלים?" וראש המועצה הגיב: "נער יהודי ששורף בית הוא עבריין מסוכן".

רן בנימיני קטע אותו ושאל: "אם היית קורא להם מחבלים התופעה הייתה נגמרת?". דגן השיב: "אין ארגון טרור כזה ואין סביבה תומכת בדבר הזה, כולם נגד הדבר הזה. ומי זה 'אתם'? התושבים שלי נהרגים בכבישים כדי שאתם תשדרו מתל אביב ואתם תוקפים אותי? יש כמה עבריינים שצריך לטפל בהם".

בנימיני המשיך לטעון שהנהגת ההתיישבות מגבה את העבריינים על אף האמירות הברורות שלה נגדם וראש המועצה התפוצץ. "אתם מסיתים נגד ההתיישבות. לי יש מזל"טים? לי יש סמכות אכיפה בכלל? אני ראש מועצה, אני בונה גני ילדים. אנחנו שורפים בתים? אנחנו הולכים לצבא, אנחנו מתגייסים, אנחנו שומרים עליכם. יש כ-20 עד 30 עבריינים, תעמדו איתי ביחד ותדרשו מהמשטרה לעצור אותם".