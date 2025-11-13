בפרק חדש בהנחיית עמיר מנחם, התארח נעם לניר - יזם ופעיל חברתי, ובנו של מפקד הטייסת אבי לניר ז"ל, שנפל בשבי הסורי במלחמת יום כיפור ונרצח מבלי שחשף סודות מדינה.

לניר שיתף כיצד סיפורו של אביו הפך לאבן יסוד בזהותו, והשפיע על הבחירות שעשה לאורך חייו - מילדות בצל האובדן ועד להקמת מיזם שהפך עבורו לנקודת מפנה.

הוא תיאר את התמודדותו כבן למשפחה שכולה, את התחושות שחלחלו בגיל ההתבגרות, ואת הקשיים שחווה במסגרות חברתיות וחינוכיות. לדבריו, חיבוק אחד במקום הנכון שינה את מסלול חייו: "הייתי צריך מישהו שיאמין בי ברגע של שבירה", סיפר.

בהמשך השיחה עסקו השניים גם בכישלונות שקדמו להצלחות הגדולות, בפערים שבין המגזר הציבורי להייטק, ובמה שלניר מגדיר כ"צורך שלנו לדמיין מחדש את המנהיגות בישראל".

"אני לא מחפש להיות צופה מהצד", אמר, "רציתי להיות בזירה, להשפיע מבפנים, גם אם קשה, גם אם משתנה. כי זו האחריות שלנו".