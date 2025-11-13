אברי גלעד, מהכוכבים הגדולים שיצאו מגלי צה"ל, אומר הבוקר (חמישי) כי הוא מבין את מהלך סגירתה של התחנה הצבאית.

"עבדתי בגלי צה"ל 43 שנים, פגשתי את אשתי בגלי צה"ל, כל מה שאני הוא גלי צה"ל. כל מפקד חדש שנכנס, בשיחת ההכרות הייתי אומר לו: יום אחד יבוא מישהו שירצה לסגור את גלי צה"ל, וההמונים לא יעלו על הבריקדות כי איבדנו אותם מזמן. תעשה משהו כדי לגייס מחדש את הקהל שלך. לא יכול להיות שהקהל האמיתי שלך, חיילי צה"ל, לא מקשיב לך יותר. לא יכול להיות שאתה מדמה שאתה מגן הדמוקרטיה, כשבשום מקום בעולם, הצבא אין תפקידו להגן על הדמוקרטיה, הוא לא גוף דמוקרטי", אמר גלעד בראיון ל-103FM.

הוא הוסיף "שנים אחורה, הרגשתי מזמן שגלי צה"ל מאבדים את האלקטורט האמיתי שלה, והיא הופכת להיות תחנת אקטואליה - זה פשוט לא המשחק".

הוא נזכר כי הכיר גם גל"צ אחרת. "כשאני הגעתי לגלי צה"ל אי שם בעידן שבו הסתובבו דינוזאורים ביפו, הייתה אולי תוכנית אקטואליה אחת - הכול היה תוכניות של תקליטנים מצוינים שמגישים מוזיקה, מדברים, עושים שמח ומצחיק, מתעסקים בתרבות ולא דרך רכילות - עושים רדיו כמו שהיו פעם".

"יש פה תהליכים הרבה יותר עמוקים. גלי צה"ל הפסיקה לגדל כוכבי רדיו, והתחילה לגדל רק עיתונאים. ובגלגלצ היום לקריינים אסור להגיד שום מילה אישית אלא רק "שמענו ונשמע"", טען גלעד. "אתם זוכרים איך היה נראה רדיו? זוכרים את אלי ישראלי ואת דורי בן זאב, אנשים שבכוח האישיות שלהם החזיקו שעות שידור והייתם חייבים לשמוע את זה?".

המציאות הזאת השתנתה בתחנה הצבאית. "זה הומר בעוד ועוד אקטואליה שהיא סם מהיר ומאוד מתגמל. המאזינים נשארים, אבל זה סם שעושה אותך נרקומן ובסוף הורג אותך", אמר.

"לגלי צה"ל מעולם לא היה מנדט לקבוע סדר יום. היו זמנים של האזנות שיא, אבל שם התחילה הבעיה הגדולה", אמר. "כשהיא הוקמה על ידי בן גוריון היא לא נועדה לייצר סדר יום פוליטי למדינת ישראל. זה שהיא שגשגה זה אחלה, אבל האחלה הזה מביא לסגירתה, זה התהפך עליה".