במבצע משולב של שב"כ צה"ל ומשטרת ישראל - סוכלה בשבועות האחרונים תשתית טרור מרכזית של ארגון חמאס שפעלה במרחב בית לחם ותכננה לבצע פיגועי ירי נגד אזרחים וכוחות הביטחון בטווח הזמן המיידי.

במהלך חקירת הפרשה בשב"כ נעצרו כ-40 מחבלי חמאס, במסגרת יותר מ-15 פעולות ממוקדות שבוצעו על ידי כוחות מילואים של חטיבת עציון, יחידת דובדבן ולוט"ר. במקביל נתפסו אמצעי לחימה, בהם רובים מסוג M16, ששימשו את חוליות הטרור בהכנות לפיגועים.

לפי ממצאי החקירה, בכירי התשתית גייסו מחבלים חדשים, הקימו חוליות טרור ורכשו נשק לצורך הוצאה לפועל של פיגועי ירי משמעותיים נגד אזרחים וחיילים. אחת מהחוליות שנעצרה הייתה בשלבי היערכות מתקדמים לביצוע פיגועים מידיים.

במערכת הביטחון מעריכים כי סיכול התשתית מנע פיגועי ירי ותופת רחבי היקף.