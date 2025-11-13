חמישה שתלים מאלמוגים בברך אחת

במרכז הרפואי הדסה הר הצופים בוצע לאחרונה ניתוח חדשני וראשוני מסוגו לשיקום פגיעת סחוס מורכבת במפרק הברך של מטופלת בת 44 מנהריה.

הניתוח, שבוצע על ידי ד"ר עדי פרידמן וצוותו, כלל השתלת חמישה שתלים שונים העשויים מאלמוגים - כמות מקסימלית שטרם בוצעה עד כה בניתוח מסוג זה.

ד' סבלה מפגיעת ברך קשה בעקבות אירוע טראומטי. לאחר שנים של כאבים כרוניים וניסיונות טיפול כושלים, פנתה למרכז הארצי לפציעות ספורט וכירורגיה ארתרוסקופית בהדסה. "עברתי הרבה ניתוחים שלא הצליחו לשפר את מצבי. במשך שנים אני סובלת מכאבים לא מרפים שפגעו בתפקוד היום יומי שלי", תיארה ד'.

ד"ר פרידמן, מנהל המרכז, הסביר את הרקע לניתוח יוצא הדופן, "ד' הגיעה אליי עם פגיעה מאוד נרחבת וקשה בברך. מדובר באישה צעירה עם ילדים קטנים כשמצבה הרפואי הביא אותה לתפקוד לקוי בפעולות יומיומיות ולסבל רב. לאור זאת ולמרות המורכבות, הוחלט לבצע את הניתוח הראשוני".

השתלים, המבוססים על טכנולוגיה שפיתחה חברת קרטיהיל הישראלית, עשויים מאלמוגים ומטרתם לעודד ריפוי וגדילה מחודשת של רקמות הסחוס. "האלמוג המושתל במפרק הברך עובר מניפולציה שבעקבותיה הוא מושך אליו סחוס ומפצה על האזור שנפגע. הטכניקה הייחודית מצמיחה סחוס נורמלי, כזה שנולדים איתו, כאשר השתל מאפשר עמידה בלחצים ואורך חיים טבעי", ציין ד"ר פרידמן.

לדבריו, השתלים אושרו לאחר ניסוי בינלאומי שקיבלו את אישור ה-FDA האמריקאי, והם מותאמים לטיפול בפגיעות סחוסיות ממוקדות, כמו פגיעות ספורט או טראומה חמורה.

ד' מתארת את התחושות לאחר הניתוח: "התרגשתי לדעת שאני עוברת ניתוח ראשוני מסוגו. אני עדיין בשיקום אבל אני כבר מרגישה שיפור משמעותי במצבי הבריאותי".

ד"ר פרידמן הוסיף, "לאור נפח העבודה הגדול והמומחיות של המחלקה לכירורגיה אורתופדית בהדסה לטיפול במקרים מורכבים ולא שגרתיים של פציעות ברך, זה אך טבעי שמקרים מורכבים, כמו במקרה של ד', מופנים אלינו מכל רחבי הארץ. המרכז הרפואי הדסה, על כלל יחידותיו, עומד בפסגת הטיפול הרפואי החדשני המקובל היום בעולם".