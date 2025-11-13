עו"ד מנשה יאדו מארגון חוננו פנה במכתב ליריב אופנהיימר בשמם של לוחמי כוח 100, ודרש כי יתנצל בפניהם על מספר פוסטים שכתב בחשבון הטוויטר שלו מאז החלה פרשת שדה תימן, בהם טען כי רואים כביכול בסרטון שפורסם בערוץ 12 שהלוחמים ביצעו "מעשה סדום".

במכתב תוקפים הלוחמים את אופנהיימר. "בשורה ארוכה של פרסומים טענת כי ראית את הסרטון ורואים בו את העבירה של מעשה סדום. שיקרת בזדון ובלי למצמץ. שיקרת לפני שהפרקליטות הצבאית שחררה את הסרטון לסנגורים ולא יכולנו להתגונן, כעת השתחרר הסרטון, והשקר שלך התגלה. שיקרת מול כל העולם מעל פלטפורמות רבות תפוצה ברשת".

"אנו דורשים כי תפרסם התנצלות בזו הלשון - במשך תקופה ארוכה פמפמתי בזדון ברשת שקר לפיו ראיתי כביכול בסרטון שהלוחמים ביצעו מעשה סדום. אני מודה כי אין בסרטון מעשה סדום ואני מבקש סליחה מכל אחד ואחד מלוחמי כוח מאה, מצבא הגנה לישראל, ומעם ישראל".

עו"ד מנשה יאדו מסר: "אופנהיימר ניצל את זה שהסרטונים חסויים ושלא ניתן היה להפריך את דבריו ובחר לשקר ולומר שראה בסרטון עבירה של מעשה סדום".