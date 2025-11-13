אילנה דיין, שהגישה הבוקר (חמישי) את תוכניתה בגלי צה"ל התייחסה להנחיית שר הביטחון ישראל כ"ץ לסגור את התחנה.

"שמונה ושש דקות בגלי צה"ל. עוד מעט תשמעו את שגב כלפון, שחזר לפני חודש אחרי שנתיים בשבי חמאס, מספר על הרגע שהוא וחבריו הצליחו פתאום לקלוט גלי צה"ל במנהרה. איך שמע יום אחד את אמא שלו מדברת עם ירון לונדון. איך בר קופרשטיין שמע את אמא שלו מאחלת לו יום הולדת שמח בתוכנית של רינו צרור. איך ישבו שם והאזינו ליומן של טריגר. ומקסים הרקין התקשר לספי עובדיה שלנו יום וחצי אחרי שחזר כדי לומר לו שהרגעים שבהם שמע אותו בשבי קרעו עבורו חלון בקופסת הבטון שבה הוחזק".

"אם זאת אנומליה? אני גאה להיות חלק מהאנומליה הזאת ששמה גלי צה"ל. מי שרוצה להוריד עלינו את השלטר יודע את האמת על התחנה הזאת שמחזיקה מניית זהב בסיפור הישראלי. בינתיים אנחנו נמשיך לספר את הסיפור הזה מהבניין הצנוע שלנו ביפו, הבית של החיילות והחיילים וגם של החטופים ששבו הביתה".