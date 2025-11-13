התרגשות גדולה בחברון עיר האבות לקראת שבת חיי שרה בה צפויים להגיע רבבות מכל רחבי הארץ. בראיון לערוץ 7 מספר ראש המועצה המקומית חברון, אייל גלמן, על התחושות וההיערכות.

"ההתרגשות עצומה. אנחנו מגיעים שוב לשבת פרשת חיי שרה, אנחנו קוראים את ספר בראשית שכולו מדבר על ההתיישבות בארץ ישראל ועל הירושה הראשונה כאן בחברון", אומר גלמן ומספר על היערכות לקליטתם של כחמישים אלף מבקרים "שיגיעו ויתפללו במערת המכפלה כדי להתחבר לשורשים של כולנו".

האתגר שבקליטתם של חמישים אלף מבקרים בשטח קטן כל כך, הוא אתגר לא מבוטל וגלמן מציג את אוהלי הענק שבהם יתקיימו הסעודות, אוהלי הלינה לגברים ואוהלי הלינה לנשים, "מארחים את כולם בכל המרחב. אנשים צועדים 2-3 קילומטרים בשבת כדי להגיע ולהיות במקום המיוחד הזה".

"כשאנחנו כאן במערת המכפלה, בחברון, המקום שמקרין את העוצמה הגדולה של ההתיישבות בארץ ישראל, וכשחוזרים עדיין חטופינו החיים והחללים, כמו החטוף איתן מור חזר לביתו, למקום שהוא השורשים שלו ושל כולנו, אנחנו מרימים את הדגל של שיבת הבנים לגבולם ולנחלתם. שיבת החטופים היא הסמל להמשך השיבה שלנו לכל מקום בארץ ישראל".

גלמן מספר כי האירוע כולו מתחיל ביום שישי ומאז ועד מוצאי השבת יתקיימו במרחב החברוני אירועים ובהם תכנים שונים ומגוונים, פאנלים, שיעורים, הרצאות בנושאי המלחמה, הניצחון והדרך אליו והחזרה לנחלת אבותינו ו"איך לוקחים את הקומה של האבות שלנו שינקו מהמקום הזה ועם זה ממשיכים לרשת את הארץ ולניצחונות גדולים בכל ארץ ישראל".

בנוסף, הוא מספר, יתקיימו סיורים לאורך השבת בשכונות חדשות שנבנו, בבתים שנגאלו, מפגשים עם תושבים שיספרו את סיפורה של העיר שממשיכה להתפתח ולגדול ולהרים את דגל ההתפתחות וההתרחבות של ארץ ישראל כולה.