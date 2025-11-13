התביעה באוסטריה הגישה כתב אישום חסר תקדים נגד אחד הבכירים ביותר במשטרו של בשאר אסד - בריגדיר גנרל ח'אלד אל־חאלבי, בן 62, בגין פשעי מלחמה ועינויים קשים שבוצעו במהלך מלחמת האזרחים בסוריה.

אל-חאלבי, ששימש בעבר בכיר במודיעין הסורי, נעצר בדצמבר האחרון לאחר מצוד שנמשך למעלה מ־12 שנה, ונחשב לקצין הבכיר ביותר ממנגנון הדיכוי של משטר אסד שנשפט עד כה באירופה.

לפי כתב האישום שהוגש בבית משפט בוינה, אל־חאלבי מואשם בעינויים, כליאה בלתי חוקית ואלימות קשה נגד עצורים פוליטיים בעיר רקה בין השנים 2011 ל-2013 - תקופה שבה ניהל את תחנת המודיעין המקומית.

אחת מנקודות המפנה בפרשה היא טענת הפרקליטות האוסטרית כי אל-חאלבי שימש כסוכן כפול עבור המוסד הישראלי בזמן שירותו במודיעין הסורי. לפי הממצאים, לאחר שנמלט מסוריה בשנת 2013, הוא הסתתר תחילה בפריז, ומשם הוברח לאוסטריה - ככל הנראה בעזרת אנשי מוסד ובסיוע של גורמים בשירותי הביון האוסטריים, שסיפקו לו מקלט מדיני ודירה בווינה, שמומנה לכאורה על ידי ישראל.

לפי כתב האישום, המעבר שלו לאירופה התרחש ביוזמת בכירים במודיעין האוסטרי שביקשו לשתף פעולה עם המוסד.

המוסד והרשויות בישראל לא הגיבו לפרסומים על מעורבותם לכאורה בפרשה. גם משרדי הפנים והמשפטים באוסטריה סירבו למסור תגובה רשמית