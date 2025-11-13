רות ובועז. זוג בשנות הארבעים לחייהם, הילדים שלהם כבר די גדולים. הם הגיעו אחרי שנה של מריבות ושתיקות כבדות שהצטברו לכאב גדול.

"אני לא מבינה מה קרה לנו?", פתחה את השיחה רות בקול שבור, "פעם הייתי כל כך כמהה לבועז ועכשיו נותר בי רק כאב תמידי. אני מרגישה בודדה, מאוכזבת, כאילו אני רודפת אחרי משהו שלא מגיע ואני מנסה להדחיק, לשלוט אבל המצב רק מחמיר", המשיכה.

"אני מרגיש שאת תמיד מבקרת אותי, דורשת, מהנדסת אותי, אומרת לי איך להיות. אני מנסה להקשיב ולהרגיע אותך אבל זה לא הולך ואז או שאני מוותר או שאני מתפרץ ואני מרגיש שאני לא מצליח להיות אני אלא רק תגובתי אליך", הגיב בועז לרות.

"מה שאתם מתארים זה לא מקרי אלא זה נובע מטבע עמוק שמושרש בתוככם". "מושרש?", שאלה רות.

"כתוב בתורה 'ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך' זה הטבעה שטבע הקב"ה באשה שמייצר כמיהה למילוי. הטבע הנקבי הוא נבחר וכל מה שקורה לך בזוגיות הוא לא בחירה שלך אלא ביטוי לכך שנבחרת להיות כלי לשפע האלוקי שזורם דרך בועז ואז דרכך לעולם. כשאת נלחמת בכמיהה הזו למילוי, מנסה לשלוט ולהתנגד לה, את חוסמת את הזרימה", הסברתי.

"אבל הכאב הזה הוא בכל הגוף שלי, אני מרגישה כל כך מתוסכלת, תחושה של כשלון", אמרה רות והתחילה לדמוע.

"הכאב, האכזבה והבדידות ששוטפים אותך הם לא כשלון אלא הם תהליך ניקוי. לפני שמגיע שפע חדש, צריך לטהר שכבות ישנות ואת נבחרת לזה - להיפתח לשפע גדול יותר. הפרשנות של הכאב כפגם היא פרשנות לא נכונה, את צריכה להישאר בתודעה של 'נבחרתי'. כשתאפשרי לעצמך להיות בתודעה של 'היבחרות' תוכלי להרגיש את הודאות והשלווה ותוכלי להגיד" 'נבחרתי לקבל ולא לבחור. התשוקה שלי היא מצפן ולא חולשה. הכאב הוא פינוי מקום לאור חדש ואני כלי לשפע המבקש לזרום דרכי".

"איזה טבע מושרש בתוכי?", שאל בועז בסקרנות. "קודם חשוב שתבין שכל מה שרות מתארת, כל הביקורת והדרישות הם לא נגדך אלא זו מראה". "מראה?", שאל בועז. "זוכר את החטא הראשון?", שאלתי. "אכילה מעץ הדעת?", שאל בועז.

"לא. זה שאדם שמע לקול אשתו במקום לקול הבורא. כשאתה שומע לרות - מציית, מושפע מדרישותיה ומרצה, אתה פועל מתוך מקום ילדי. אתה מחפש אישור חיצוני ונשאר קשור להורים שלך, אתה לא דבק בה באמת כפי שמצווה על הגבר".

"כל פעם שהיא כועסת אני מרגיש שאני נסגר או מנסה לעשות הכל על מנת לתקן ובסוף אני בכלל לא מחובר לעצמי".

"התיקון פה הוא ללמוד להבחין בהבדל בין 'לשמוע ל' שזה לציית ולהיות מושפע לבין 'לשמוע את' - לכבד ולראות את המהות הפנימית של רות. תפקידך כגבר: חיבור לבורא, למקור הרצון, הכח וההשפעה. כשרות חשה שאתה מחובר למקור הזה, אז היא יכולה להרגיש בטוחה ולהתמסר. כשאתה מנותק, אז נוצר חלל ושם צומחות הדרישות והביקורות".

"זה בדיוק מה שאני מרגישה. כשהוא מנותק, אני מרגישה כל כך חזק את הצורך הזה לדרוש, לבקר, להנדס ולשלוט", הגיבה רות.

"למה?", שאלתי. "כי כשבועז מנותק זה מגביר את הכאב שלי", אמרה רות. "ההתנגדות שלך רות, זה 'עזר כנגדו' לבועז והיא משקפת את רמת החיבור של בועז לרצונו האמיתי. את חייבת להבין שזו לא בעיה אלא זו הזדמנות לצמיחה ולביסוס ההשפעה הגברית. בועז, עוצמת הגבריות שלך נמצאת בכח הבחירה ואז המציאות נענית ומתמלאת חיות". "איך אני עושה את זה?" שאל בועז.

"אתה יכול להתחיל מזה שתגיד לרות: 'תודה שאת מאמינה בי שאני יכול להאיר את המציאות הזו לטובה'. זה מעביר אותך ממגיב חלש לבוחר ומשפיע ואז רות תרגיש נבחרת ונאהבת".

"זה נשמע משחרר, אבל איך אני אמורה להתמודד עם הכאב עכשיו?", שאלה רות. "בואו נתרגל את זה כאן עכשיו, זה תרגול יומי של זיהוי פגיעות והארקה רגשית. איפה בגוף את מרגישה את הכאב?", שאלתי.

"חזה", אמרה. "אל תנסי לשנות או להדחיק אלא רק להכיר בכאב הזה. תגידי לעצמך: נבחרתי לרפא ולטהר את הכאב הזה דרך הגוף שלי. זה לא פגם אלא עדות לגודלי ועוצמתי, ליכולת להכיל ולשחרר. הרגישי את הכאב זורם מטה דרך הרגליים אל האדמה. תנשמי עמוק ותחושי איך הגוף נרגע ומתנקה".

"כן, אני באמת מרגישה קל יותר", הגיבה רות. "בואי עכשיו נעשה יחד כלי לשפע ונגלה אותו, מה ההפך מהכאב שאת הרגשת? למה את כמהה?", שאלתי. "ביטחון…חיבור עמוק", ענתה.

"חזרי אחריי: 'נבחרתי לחוות בטחון וחיבור גדולים יותר. הבריאה מעוררת את הכאב כדי שאפתח לחוות חיבור גדול ממה שדמיינתי" אמרתי ורות חזרה אחריי. "בועז, עכשיו תגיד את משפט הבחירה שמקודם אמרתי לך" .

"תודה שאת מאמינה בי שאני יכול להאיר את המציאות הזו לטובה", בועז אמר את המשפט. רות פקחה את עיניה והביטה בבועז. "אני ממש יכולה להרגיש את התחושה הזו שאני נבחרת, כאילו נפתחתי לשפע ואפשרתי לו לזרום לתוכי".

"זה קורה מהר כי יש פה אינטגרציה. רות, הכאב שלך מעורר את בועז להתחבר לרצונו. בועז, כשאתה בוחר ומאיר - רות נפתחת ככלי והתשוקה זורמת. אז הביקורת שלה הופכת לדלק לצמיחתך, לבחירה שלך ולטיהור והכנת הכלי שלה. תתחילו לתרגל יום יום שרות משחררת את הכאב דרך הארקה ואתה מתחבר דרך המשפט".

כשהשפע זורם והחיבור מתחדש אז 'והוא ימשול בך' הופך לאהבה משילה ו'עזר כנגדו' לדבקות.