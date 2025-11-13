חברת הכנסת טלי גוטליב הפרה היום (חמישי) צו איסור פרסום. בפוסט שפרסמה ברשת X חשפה חה"כ גוטליב את זהותו של הניצב הבכיר שנחקר, ואף כינתה את ראש מח"ש קרן בר-מנחם ואת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה "פושעות".

"קרן בר מנחם ראש מח"ש והיועמשי"ת מיארה הן שתי פושעות. והן לא לבד אגב. זימונו של ראש לה"ב לחקירה בקול תרועה שהסתיימה באקורד מעצר בית מלמדת על אפס ראיות ואפס חשד נגד ראש להב".

היא הוסיפה: "אבל המסר ברור, כך ייעשה למי שלא ישמור על הצמרת של הצמרת. ובכן, לא לעולם חוסן".

זו לא הפעם הראשונה שבה משתמשת גוטליב בחסינותה הפרלמנטרית כדי להפר צו איסור פרסום ולעבור על החוק. לפני כחצי שנה הפרה חה"כ גוטליב צו איסור פרסום גורף וחשפה פרטים על פרשה ביטחונית שפרטיה היו אסורים לפרסום. זו התייחסה למעורבות השב"כ בחקירה וטענה כי מדובר ב"סגירת חשבונות" של ראש השב"כ רונן בר וברדיפה.