לקראת שבת חיי שרה שוחחנו עם שלמה לוינגר, חבר עמותת 'הרחיבי מקום אהלך', המספר על תנופת המהלכים לגאולת בתים בעיר חברון.

לוינגר מזכיר את הימים בהם הגיע אביו, הרב שלמה לוינגר זצ"ל, לחברון בראש קבוצת מתיישבים מיד לאחר מלחמת ששת הימים. "הקריאה הייתה ליהודים לחזור לחברון ואכן הם שכרו מלון ערבי בחברון והציפייה הייתה שאחרי היהודים תימשך הממשלה והעיר חברון תחזור להיות עיר עברית, שהיא עיר עברית עוד לפני תל אביב", הוא מזכיר.

לסיוע בגאולת הבתים בחברון לחצו כאן

"בסופו של דבר זה לא עבד בצורה הזו. בנו את קרית ארבע כשבחברון לא היו יהודים עד שבניסן תשל"ט קבוצה של אמהות וילדיהן - אני הייתי אחד הילדים - עברנו לגור בחברון. גם אז הציפייה הייתה שהדבר ייעשה על ידי קק"ל או זרועותיה של הממשלה. זה לא קרה ואבא שלי עבד להקים עמותה שתלך בדרכו של אברהם אבינו לגאול את חברון בכסף".

לוינגר מספר כי הבניין הראשון שנגאל בצורה זו היה בית השלום בשנת 2003 אחרי הפיגוע הקשה בציר המתפללים. ההבנה הייתה שהממשלה אינה בשלה לתהליך ומי שצריך לבצע את הדברים הם יחידים והעמותה "זכתה לגאול ולקנות בתים ובניינים מערבים כשכל בניין כזה הופך להיות שכונה", הוא אומר ומציין כי מכל עבר ישנם מבנים שנרכשו ולאחרונה ישנו גם בניין חדש מצפון למערת המכפלה, בית מעלה דורון. "השאיפה היא לחזור ולגדול".

"עבורי זה חלק מהצוואה של אבא שלי, הרב לוינגר, לגאול את חברון ולהפוך את העיר למה שהיא הייתה פעם, עיר עברית", הוא אומר ומספר על ההתרגשות למראה ההגעה של משפחות על ילדיהן ורכושן כשהן נכנסות לבית שנרכש.

"בשנתיים האחרונות בעקבות המלחמה חל מהפך. לפני המלחמה היינו צריכים לחפש עקב בצד אגודל את אותם ערבים שימכרו לנו וגם את זה הצלחנו, אבל המלחמה האחרונה גרמה לכך שהרבה מאוד ערבים רוצים להתחיל חיים במקום אחר. תכנית ההגירה יכולה להתחיל מפה. אנשים רוצים לעזוב ולמכור את הבתים בכסף יפה, ועכשיו זה כבר רק עניין של כסף ולא עניין של רצון. לשם אנחנו חותרים".

במקביל, הוא מספר, "יותר ויותר אנשים מודעים לאפשרות גאולת הבתים. אני קורא לזה נדל"ן אידיאולוגי. הרבה באים לכאן, רואים את המציאות ואומרים שהם רוצים את ארבע האמות שלהם בחברון". מתוך כך, הוא מספר, יש כמה וכמה פרויקטים נוספים שמבשילים ממש כעת.

"זכינו וההיצע רב על הביקוש ואנחנו קוראים לכל אחד לבוא לקנות, לבוא ולתמוך. בשנה האחרונה הגיעו לבקר בעיר חצי מיליון יהודים. אפשר גם לתמוך בצורה פשוטה של הוראת קבע קטנה. אם כל אחד יתרום חמישים שקלים במכפלות של אלף איש כפול 12 חודשים, זה אומר שבביקור הבא בחברון תראו כאן עוד בניין חדש של יהודים".