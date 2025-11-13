הגרלת דירת החלומות של קרן "עם ישראל חי" חוזרת גם השנה. מדובר בדירה מרוהטת ומוכנה לאכלוס בשווי 1,200,000 דולרים, הממוקמת בפרויקט חדש ויוקרתי בלב ירושלים, עם נוף עוצר נשימה לעיר הקודש.

הכנסות ההגרלה יוקדשו כתרומה ישירה למספר מטרות חברתיות חשובות - בהן סיוע לנוער בסיכון, עזרה ליחידת הכלבנים לישראל (יכ"ל), סיוע לבית תמחוי המאכיל מאות אנשים מדי יום, ותמיכה באלמנות ויתומים לקראת חתונה.

גם עוזרים לאלמנות ויתומים - וגם נכנסים להגרלה שיכולה לשנות לכם את החיים

לראשונה, נוסף השנה מבצע בונוס ייחודי למקדימים לרכוש כרטיס. הגרלת הבונוס תיערך ביום שני, 18.11 (כ"ז בחשוון), ובה יוענק פרס כספי של 15,000 דולרים לרוכשי כרטיסים מוקדמים. בכך יוכלו המשתתפים ליהנות מהטבה כפולה - גם השתתפות בהגרלה הגדולה על דירה חדשה בלב ירושלים, וגם סיכוי לזכות בפרס כספי נוסף.

זו השנה השמינית שבה קרן "עם ישראל חי" מקיימת את הגרלה זו, כאשר כל מימון הכרטיסים משמש ישירות לסיוע חברתי. בשנים האחרונות סייעו הכנסות ההגרלה באיתור נעדרים, תמיכה בחקלאים בעוטף עזה ובצפון, וחיזוק החקלאות הישראלית. הקרן פועלת למעלה מ-25 שנה, ומימנה עד כה שתילת כ-500,000 עצי פרי ברחבי הארץ.

חולמים על ירושלים? זה הזמן להפוך חלום למציאות

השנה, עם סיום המלחמה, החליטה הקרן להרחיב את תחומי הסיוע ולתמוך באזרחים מעוטי יכולת, בחקלאים שנפגעו בשנים האחרונות, וביהדות התפוצות המתמודדת עם אנטישמיות גוברת וניכור בחו"ל. בנוסף, הקרן מעודדת עלייה לארץ ומלווה עולים חדשים בתהליך הקליטה.

חלק מהתרומות יועבר גם ליחידת הכלבנים של ישראל הפועלת מסביב לשעון במציאת נעדרים, לבית התמחוי המאכיל מאות אנשים מדי יום, ולעזרה מעשית לאלמנות ויתומים הנערכים לקראת חתונתם.

אז מה צריך לעשות?

תמורת 660 שקלים - ניתן גם ב־10 תשלומים של 66 ש"ח - מקבלים כרטיס להגרלה המרכזית על דירת החלומות, וכניסה אוטומטית להגרלת הבונוס שתיערך ב־18/11. הכרטיסים זמינים גם לרכישה באמצעות כספי מעשרות, שכן כל ההכנסות מוקדשות למטרות צדקה וחסד בלבד.

הקדימו לרכוש - ותוכלו לזכות גם בבונוס כספי של 15,000 ש''ח!