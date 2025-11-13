העיתונאי גיא פלג תקף בחריפות את פעיל הימין מרדכי דוד, שיחד עם אחרים התנכל וחסם את רכבו בתום הרצאה שקיים בתל אביב.

לדבריו, ההתנכלות כלפיו היא חלק מתופעה רחבה ומדאיגה של אלימות פוליטית שמקבלת גיבוי מצד שרים בממשלה.

פלג פתח את דבריו בתוכניתו ב-103FM ואמר: "אין לי כל היכרות מוקדמת עם מרדכי דוד. אני למדתי על קיומו מהתנכלויות שלו לעיתונאים אחרים - גונן בן יצחק, אביעד גליקמן ואחרים. הוא עבריין, איש שוליים, אדם זניח. הבעיה היא שהוא לא לבד. הוא מחובק על ידי שרים מרכזיים בממשלה".

לדבריו, ניתן למצוא ברשתות החברתיות תמונות של דוד לצד שר המשפטים יריב לוין, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, והשרה מאי גולן. "שר המשפטים של מדינת ישראל מחבק עבריינים, ובהם גם את מי שהעיד על עצמו שהיה ראש ארגון פשיעה. זה לא דבר חדש. ובן גביר - עבריין מורשע בעצמו - מצטלם עם אותו עבריין צעצוע. זו תמונת המצב של הממשלה שלנו".

פלג הרחיב את הביקורת וטען כי מדובר בבעיה רחבה הרבה מעבר לאירוע האישי שלו. "הכהניזם כבר לא בשוליים - הוא בפרלמנט שלנו. יש לו נציגים, יש לו שליחים, ויש מי שמחבקים אותם. מי שפתח להם את הדלת הוא ראש הממשלה. זאת הסכנה - שהכהניזם הופך ללגיטימי במדינת ישראל".

העיתונאי סיפר כי למרות ההתקפה שחווה, הוא התרשם לחיוב מתפקוד המשטרה. "המשטרה במקרה שלי פעלה ללא דופי. הם הגיעו תוך דקות, חילצו אותי, וליוו אותי עד נתיבי איילון. אני מגיש תלונה רשמית על איומים".