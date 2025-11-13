שרת החינוך לשעבר לימור לבנת הודתה והורשעה בכל הסעיפים המיוחסים לה, בעקבות מעורבותה בתאונת דרכים בה נפגעו מספר בני אדם ונגרם נזק לתשעה כלי רכב.

במהלך הדיון נמסר כי לבנת עזבה את זירת התאונה הראשונה בלא להגיש עזרה, המשיכה בנסיעה מהירה, התנגשה ברכב נוסף וגרמה לפגיעות נוספות. התביעה ביקשה לגזור עליה 14 חודשי פסילה ומאסר על תנאי.

נהגת הרכב שבו פגעה לבנת טענה כי התאונה השפיעה עליה קשות. "אחרי התאונה אושפזתי שבוע ועברתי ניתוח, שמו לי פלטינות ביד, כף היד הייתה מרוסקת, שתי העצמות של האמה התרסקו, לצעירים מוציאים את זה ולי יש את זה עדיין. אני מתמודדת עם כאב מאז ועד היום. זה מפריע לי לישון בלילה. יש לי חרדות, עברתי טיפול רגשי ובמובן האסתטי יש לי צלקת מכוערת".

התביעה המשטרתית ציינה כי "על אף העובדה כי הנאשמת גרמה לתאונת דרכים בה נפגע אדם ונגרם נזק לרכבים עזבה הנאשמת את מקום התאונה, ואם לא די בכך התקדמה הנאשמת מהמקום בנסיעה מהירה, התנגשה ברכב שלפניה וגרמה לתאונה בה ניזוקו מספר כלי רכב ונפגעו מספר אנשים. בתאונה נפגעו כפי שציינתי מספר אנשים, בסך הכל תשעה כלי רכב. הנאשמת גרמה במעשיה למספר פגיעות תוך שהיא מנסה להימלט מהמקום בנסיעה מהירה ומשאירה את הנפגעת מאחור".