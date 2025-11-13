עורכי דינם של לוחמי כוח 100: לבטל את כתב האישום דוברות

בית הדין הצבאי בבית ליד קיים היום (חמישי) דיון בבקשת עורכי דינם של לוחמי כוח 100 הנאשמים בפרשת שדה תימן לבטל את כתב האישום נגדם.

שניים מלוחמים מיוצגים על ידי עורכי הדין עדי קידר ונתי רום מארגון חוננו. התובע הצבאי הראשי אל"מ אלי לברטוב הגיע לייצג את הפרקליטות הצבאית בדיון. הלוחמים תקפו אותו בתחילת הדיון - "מה אתה עושה פה? אתה גם קשור להדלפה? איפה התובע הקודם שנחקר בפרשה?".

עו"ד עדי קידר אמר בפתח הדיון: "אם הפרקליטות הצבאית והתביעה הצבאית הראשית רוצות באמת ובתמים לשקם את התדמית שלה הדבר המתבקש שיעשה היום זה ביטולו של כתב האישום לאלתר. אם זה לא יקרה אנחנו ננהל את המשפט הזה כדי להוכיח את חפותם של הלוחמים. כל זרועות הפרקליטות הצבאית זיהמו את החקירה. אין בית משפט שיכול להרשיע את הלוחמים, צריך לנקות את שמם וזה המעט שניתן לעשות עבורם אחרי מה שעברו. כל רגע שהתיק הזה יימשך מהיום ואילך מי שצריך ישלם את המחיר".

עו"ד נתי רום הוסיף: "אנחנו מקווים שהמדינה עצמה תבוא ותאמר - "אנחנו מבטלים את כתב האישום". זו אחת מפרשות השחיתות החמורות שידעה המדינה, ודאי בתוך מערכות החוק והצדק. אנחנו מקווים שכתב האישום יבוטל והלוחמים יחד עם מדינת ישראל יוכלו להשתחרר מהאירוע הזה ובמקביל יימצאו אנשים הראויים לעשות את הניקוי הראוי כדי לתקן את המקום הזה".

עו"ד אפרים דמרי סיכם: "הלוחמים חפים מפשע, ואנחנו יוצאים מפה אך ורק עם ביטול כתב היישום, או זיכוי. אם הם לא רוצים לבטל את כתב היישום, אנחנו נלך עד הסוף, עד זיכוי מוחלט. גם אם הם רוצים לנהל איתנו משפט אין להם עד תביעה. הלוחמים צפויים להגיש תביעות נגד הפצ"רית, צה"ל וכל מי שידו הייתה במעל".