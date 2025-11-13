פרקליטות המדינה הגישה היום (חמישי) לבג"ץ את הצעתה, אשר אושרה על ידי פרקליט המדינה והמשנה ליועצת המשפטית לממשלה בתחום המשפט הציבורי-מינהלי, לפיה שופט בדימוס של בית המשפט העליון ימונה ללוות את החקירה הפלילית בפרשת הפצ"רית.

בהצעה צוין כי המינוי ייעשה על פי החלטת בית המשפט, והיועץ המשפטי לממשלה יישא באחריות למינוי. "מינוי שופט בדימוס למלווה החקירה יאפשר לבחון את התנהלותם של אנשי פרקליטות המדינה והייעוץ המשפטי לממשלה ככל שקשור לאירועים אלה, ובכך יתאפשר שמירה על האמון הציבורי והעקרון הדמוקרטי לפיו דרג פוליטי לא יהיה מעורב בחקירה פלילית".

לפי המתווה שהוצע לבג"ץ השופט המלווה יהיה אחראי על ליווי החקירה עד לסיומה ויקבל את כל חומר החקירה לעיונו. השופט יהיה רשאי להמליץ על השלמות חקירה ואף להורות על פעולות נוספות אם ימצא בכך צורך, תוך שמירה על פרטיותו של הליך החקירה.

עוד צוין בהודעה כי "הצוות המשטרתי יוכל להתייעץ ישירות עם השופט המלווה על פי שיקול דעתו המקצועי, ללא צורך לעדכן גורמים אחרים במערכת. השופט יוכל גם לפנות למשטרה ישירות במידת הצורך".

נזכיר כי מדובר בהצעה נגדית לזו של שר המשפטים יריב לוין - למרות שהשופטים בתיק הפצירו בצדדים להגיע להסכמה ביניהם ולייתר את התערבות בית המשפט.

מוקדם יותר הודיע לוין כי הוא מתעקש על מינוי השופט אשר קולה לפקח על חקירת הפצ"רית.

הוא הדגיש כי ההחלטה על מינוי קולה "ניתנה בסמכות ואין ראויה ממנה". לדברי לוין "כל תוצאה אחרת משמעותה טיוח האמת ואובדן אמון הציבור במערכות אכיפת החוק בישראל ללא תקנה".

לוין ציין בתגובתו כי לדעתו "היועצת המשפטית לממשלה עושה הכול כדי למנוע חקירה מלאה של הפרשה".