ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין לעיתונאית האוסטרלית ארין מולן, והגיב למעורבותו של הנשיא האמריקני דונלד טראמפ בסוגיית החנינה.

"לגבי בקשת חנינה? אחשוב על זה. בהחלט לא אודה באשמה. אני אסיר תודה לנשיא טראמפ, הוא אומר את הדברים כפי שהם. המשפט הזה מגוחך, אני מבלה שלושה ימים בשבוע, דמייני, מנהל מלחמה ומרחיב את השלום, ושלושה ימים בבית משפט מדבר על למה בני יאיר, כשהיה בן חמש, קיבל בובת באגס באני או סיגרים מחברים. זה מגוחך, התיק מתפרק", אמר נתניהו.

הוא הוסיף כי התיק, שמתנהל נגדו ובני משפחתו, רק מביך את התביעה. "החדשות הפסיקו לסקר את זה, זה מביך לתביעה, והנשיא טראמפ בעצם קרא לזה ציד מכשפות פוליטי".

ראש הממשלה הוסיף כי המאבק המשפטי פוגע באינטרסים של ישראל וארצות הברית. "זה פוגע באינטרסים אמריקנים וישראלים, שזה גם מה שטראמפ אמר. הזמן שלי צריך להיות חופשי לרדוף אחר הדברים שיקבעו את עתיד ישראל ועתידה במזרח התיכון".