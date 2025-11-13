סוכל ניסיון הברחה חריג בנתב"ג. לאחר שבודקי המכס בשיתוף משרד החקלאות וביטחון המזון ורשות הטבע והגנים, גילו במזוודה של נוסע ששב מתאילנד כ-200 בעלי חיים ממגוון זנים. בעלי החיים, ששווים מוערך בעשרות אלפי דולרים, כללו נחשים, צבים, סרטנים, צפרדעים ולטאות.

החשוד, אזרח ישראלי בן 24 מבני ברק, עבר דרך המסלול הירוק באולם הנוסעים, מה שמעיד על הצהרה כי אין בידו טובין החייבים בהצהרה למכס. במהלך בדיקות שגרתיות, הבחינו הבודקים במזוודה חשודה, ובתוכה בעלי החיים האקזוטיים.

החשוד נעצר ונפתחה חקירה. בינתיים, משרד החקלאות ורשות הטבע והגנים ציינו כי מדובר במינים העלולים להפוך לפולשים ולסכן את הטבע המקומי, החקלאות והבריאות הציבורית.

לפי דיווחי רשות הטבע והגנים, רוב בעלי החיים אותרו בחיים. כעת, נעשים מאמצים להחזירם למדינות המוצא שלהם.