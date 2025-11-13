נמאס לכם מה"התחל"? מיקרוסופט כאן כדי לעזור

עדכון נובמבר 2025 של ווינדוס 11 (KB5068861) מציג עיצוב חדש ומשמעותי לתפריט ההתחלה - רכיב מרכזי במערכת שזכה לביקורת נרחבת מאז ההשקה.

מיקרוסופט מאחדת כעת את אזורי האפליקציות המוצמדות, ההמלצות ורשימת "כל האפליקציות" לתפריט אחד, רציף ונגלל, שמאפשר גישה נוחה לכל התוכן - במבט אחד וללא מעבר בין מסכים.

העיצוב החדש, שמגיע בגרסאות 24H2 (build 26100.7171) ו־25H2 (build 26200.7171), מותאם באופן דינמי לגודל המסך: במסכים גדולים ניתן לראות עד שמונה עמודות אפליקציות וארבע עמודות של קטגוריות, בעוד שמסכים קטנים יותר (או עם DPI גבוה עבור המתקשים בראיה) שומרים על תצוגה קומפקטית ונוחה.

אגב, העיצוב החדש (שהייתי צריך להשתמש בכלי "אלים" כדי לכפות עליו לעבוד), מופיע בצד שמאל (כמו באנגלית) למרות שהמחשב שלי מוגדר לעברית בצד ימין.

תצוגה בהתאמה אישית, הסרת המלצות והשליטה חוזרת למשתמש

מיקרוסופט מציעה שתי תצוגות עיקריות בהתחל: רשת אלפביתית או קיבוץ לפי קטגוריות. בנוסף, ניתן להרחיב או לצמצם את אזורי האפליקציות וההמלצות, ואף להסיר לחלוטין את אזור ההמלצות מתוך ההגדרות - באמצעות השבתת כל אחת מהאפשרויות הקשורות לאפליקציות, קבצים ואתרים מוצעים (איזה תרגום גרוע, מ.ל).

בצד השלילי - ה"התחל" תופס הרבה יותר מקום. גם על מסכים גדולים מאוד. יקח זמן להתרגל.

הגישה החדשה לתפריט ההתחלה מסמלת שינוי תפיסה מצד מיקרוסופט: במקום כפייה של עיצוב אחיד, המשתמש מקבל שליטה רחבה יותר על מראה ותפקוד הרכיב המרכזי במערכת.

אחוזי סוללה מדויקים וישירות מהמנעול

עוד חידוש שימושי שנכנס בעדכון עבור המשתמשים הניידים הוא הצגת אחוז הסוללה המדויק גם בשורת המשימות וגם במסך הנעילה. מעבר לאייקונים גרפיים משופרים בצבעים שונים (ירוק לטעינה, צהוב לחיסכון באנרגיה ואדום לסוללה קריטית), המשתמש יכול לראות את האחוז המדויק בכל שלב - פיצ’ר שהיה מבוקש במיוחד על ידי בעלי מחשבים ניידים.

מצבי הסוללה צילום: Microsoft

תוספות קטנות עם השפעה גדולה

עדכון נובמבר כולל גם שינויים עיצוביים קטנים אך שימושיים. בין השאר, נוסף כפתור חדש במגש המערכת לגישה מהירה ללוח האמוג'ים בדומה ל whatsapp ודומיו - שדרוג שנועד לשפר את חוויית ההקלדה ברשתות ובצ’אט.

בנוסף, מיקרוסופט מאפשרת לראשונה לקבוע שם מותאם אישית לתיקיית המשתמש במהלך התקנה, אך הפיצ'ר דורש שימוש ידני בשורת הפקודה - דבר שעלול להגביל את השימוש בו בקרב קהל לא מקצועי.

הקשחת תהליך ההתקנה עם חשבון מקומי בלי אינטרנט

זה נושא שבעולם אחר היה מקבל כתבה בפני עצמו. לצד השיפורים, מיקרוסופט מקשה על משתמשים שמעוניינים להימנע משימוש בחשבון מיקרוסופט. החל מהעדכון הנוכחי, לא ניתן להשלים את תהליך ההתקנה ללא חיבור לאינטרנט וכניסה עם חשבון מקוון. אמנם קיימת דרך להגדיר שם תיקיית משתמש מותאם אישית באמצעות שורת הפקודה (Shift + F10), אך מדובר בפעולה טכנית שאינה נגישה למשתמשים רבים. צעד זה נתפס כהמשך למגמה של מיקרוסופט לחזק את השליטה באקו-סיסטם שלה, גם במחיר של פגיעה בגמישות ההתקנה.

שילוב AI: תרגום מהיר ומצבי בחירה חכמים

במסגרת יכולות ה-AI, תכונת Copilot (ה-AI של מיקרוסופט שהיא מתעקשת לקדם באגרסיביות) מאפשרת כעת לתרגם טקסטים ישירות מתוך טקסט, תמונה או צילום מסך. המשתמש בוחר ריבוע על המסך, והמערכת מבצעת תרגום מיידי באמצעות מודלים מבוססי בינה מלאכותית - וכל זאת ללא צורך בחיבור לרשת. גם אם אתם נמצאים במאה שערים או עובדים על מצגת במגנן בעזה זה הפיתרון בשבילכם.