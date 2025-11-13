ראש הממשלה, בנימין נתניהו, מכחיש את הדיווח בערוץ החדשות "אקסיוס" את הכוונה הישראלית להגיע להסכם על סיוע צבאי לתקופה של עשרים שנה עם ארה"ב.

בראיון לעיתונאית האוסטרלית העצמאית ארין מולאן, הדגיש נתניהו כי מדיניותו היא להביא לעצמאות ישראלית של תעשיית הנשק, תוך צמצום ההישענות על הסיוע האמריקני.

בהקשר זה ציין נתניהו כי 80 אחוזים מכספי הסיוע האמריקני משולמים בארה"ב, ובכך מסייעים ליצירת מקומות עבודה עבור הציבור האמריקני.

נתניהו הוסיף כי ישראל אינה מבקשת ממדינות אחרות להילחם עבורה, והיא משרתת אינטרסים אמריקניים חיוניים, ובכלל זה מניעת נשק גרעיני ממדינות עוינות לארה"ב.

ראש הממשלה אמר כי בכוונתו להתייחס בקרוב לסוגיית הסיוע האמריקני, ובמקביל הוא מקיים דיונים על תוכניות עבודה לחמש ולעשר השנים הקרובות, אשר בבסיסן החתירה לעצמאות ישראלית בתחום הצבאי.