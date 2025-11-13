במלאות שנתיים לפטירתם של אפי באואר ובנו יוסף ז"ל, שנהרגו בתאונת דרכים בשנת 2023, התקיימה אתמול (רביעי) אזכרה בבית העלמין, ולאחריה ערב לימוד והזכרה במעמד בני משפחה, חברים ורבנים.

בערב השתתפו הרב אלישמע כהן, ראש ישיבת חומש, והרב אוהד קרקובר, רב היישוב כוכב השחר. הרב כהן, שהכיר את אפי מהתקופה בה החזיק עם משפחתו את חומש במשך שבעה חודשים לאחר רצח יהודה דימנטמן הי"ד, העביר שיעור בנושא שעמד בלב עשייתו של אפי - גאולת קרקעות בארץ ישראל וחשיבות קניין הקרקע בארץ הקודש.

אביו של אפי, הרב יצחק באואר, נשא דברי הספד מרגשים ואמר, "הֲבֵן יַקִּיר לִי אֶפְרַיִם אִם יֶלֶד שַׁעֲשֻׁעִים כִּי מִדֵּי דַבְּרִי בּוֹ זָכֹר אֶזְכְּרֶנּוּ עוֹד עַל כֵּן הָמוּ מֵעַי לוֹ רַחֵם אֲ‍רַחֲמֶנּוּ נְאֻם יְהוָה. הזמן שעובר אינו מקהה את הכאב, המרחק אינו מטשטש את הדמות, החלל אינו מתמלא, ודווקא מתוך ההתרחקות רואים יותר את הגודל ומרגישים בעוצמה את החלל שנוצר. קולטים יותר ויותר כמה יקיר היה אפי, כמה משמעותי יוסף, זכור אזכרנו עוד".

בהספדו הוסיף האב כי דמותם של אפי ויוסף משתקפת בפרשת השבוע, בקניין מערת המכפלה על ידי אברהם אבינו, ובקשר העמוק שבין קידושין לבין קשרו של עם ישראל לארצו. הוא ציטט את שירו של אברהם יאיר שטרן "הרי את מקודשת לי מולדת", והדגיש כי אהבתם של אפי ושושנה באואר לארץ ישראל הייתה מעין קידושין - קשר של מחויבות נצחית לאדמת הארץ.

לדבריו, "מה יותר מתאים מהמילים 'בְּחַיָּי וּבְמוֹתִי אֲנִי - רֹאשִׁי אָלִין בְּחֵיק הָרָיִך'; אפי ויוסף שבחייהם ובמותם ראשם לן בחיקה החמים של הארץ, הרעיה האהובה. והביטוי הזה 'את בדמי לעד תחיי' מוביל אותנו להמשך האחיזה והבירור של הקשר המיוחד שלנו לארצנו הקדושה והאהובה".

אלמנתו שושנה, הוסיפה דברי זיכרון: "בעלי האהוב אפרים יעקב נולד בנר ראשון של חנוכה, ובני יוסף האהוב נולד בנר שמיני של חנוכה. ימים שה' יתברך מאיר לעם ישראל את יג' מידות הרחמים - האור הגדול של ארץ ישראל.

אני יודעת שאפרים יעקב היה רוצה שנשמיע את קולה של ארץ ישראל, זו היתה מהות חייו. נשמתו היתה נשמה אצילית, לאומית, לא ראה בכלל את עצמו, רק את ארץ ישראל, את אורה אהבתה ותורת החיים שבה.

והנשמה של בני יוסף שכ"כ אהב לחוש את ארץ ישראל הקדושה, לבנות אותה, ללמוד תורתה, ולקיים מצוותיה. נשמות כלליות, לאומיות. פעלתם ללא הרף לבניינה של הארץ הקדושה, מתוך אור תורתה הבהיר, באהבה עצומה, בטהרה, בשמחה

גדולה ומסירות אין קץ, החייתם את הארץ, הקמתם את השכינה מעפרא בהרחבת גבולה של הארץ הקדושה".