הפרשן לענייני ערבים צבי יחזקאלי פרסם פוסט מקיף שבו הביע עמדה נחרצת נגד המשך קיומה של תחנת גלי צה"ל במתכונתה הנוכחית, וקרא לבחון את הנושא מבעד לעיני המזרח התיכון ולא דרך הפילוג הפוליטי הפנימי בישראל.

"מעבר לוויכוח שמתנהל עכשיו, שמאוד אופייני לחברה, לפוליטיקה ולתקשורת הישראלית, לראות כל דבר מפוזיציה של ימין ושמאל - אני מציע זווית אחרת לגמרי: זווית של הבנת המזרח התיכון", כתב.

לדבריו, "גם ימין וגם שמאל בהיותם מערביים מפספסים לגמרי את התבוננות השבט על המערב", ולכן יש לציית לדבריו ל"כלל שטבע גדול המזרחנים, פרופסור ברנרד לואיס ז"ל - אל לנו לראות את המזרח התיכון בעינינו, אלא לראות את המזרח התיכון כפי שהוא נראה בעיני הערבים".

יחזקאלי, ששידר בעבר בגלי צה"ל בין השנים 1998 ל-2002 ואף הגיש בה את התכנית "ציפורי לילה" בשנים 2011-2012, שיתף מהתנסויותיו העיתונאיות מול בכירים פלסטינים: "כשאני עמדתי עם מיקרופון גל"צ שמופנה לערפאת, שמופנה לזכריא זביידי, שמופנה למבוקשים - בתפיסה שלהם אני רדיו הצבא", הוסיף.

"כשרדיו הצבא הישראלי, שמתיימר להיות חזק, מדבר אליהם לא בשפה צבאית, אלא מדבר אליהם ושואל אותם לדעתם - הם מתבלבלים בהתחלה ואומרים: רגע, זה הצבא הישראלי?"

לדבריו, "אם צבא בא עם מיקרופון לחמאסניק ושואל אותו - מה שלומך?... מבחינת הערבי שרואה שהצבא מראיין אותו - הוא אומר לעצמו: זה לא שאני יותר חזק מצה"ל, אבל אני צודק והם נחלשים. כן ממש כך: הצבא אומר שאני צודק".

יחזקאלי הסביר כיצד חושב המחבל שמתראיין לגלי צה"ל: "אם רדיו הצבא בא ושואל את דעתי, סימן שאני הצודק והם טועים. כי אם הם לא היו טועים, הם היו יורים בי או נלחמים בי. אם הצבא לא נלחם בי ומראיין אותי, סימן שאני חזק וצודק - וכרגע הם עוזרים לי לנצח אותם".

"עכשיו בואו נחזור לגלי צה"ל", כתב יחזקאלי. "גלי צה"ל הוא לא זרוע של הצבא, הוא כלי תקשורת חופשי שמדבר את אשר על ליבו. אין מקום לתחנה חופשית שדומה לשאר כלי התקשורת בשוק - בשם הצבא".

"לקרוא לזה גלי צה"ל, ולשים את הכתבים במדים, להגיד שזה הרדיו של הצבא - זה בעיקר חולשה כלפי אויבינו, שאנחנו אומרים להם שהמסר של הצבא שלנו הוא לא לנצח, אלא לדבר".

"כמי ששידר את הפלסטינים גם בתקופת ה'שלום' וגם בתקופת המלחמה, האינתיפאדה המדממת - אני יכול לומר לכם שבסופו של דבר, היינו כלי בידיהם".

לדבריו, "לעיתים דמוקרטיות חופשיות הופכות לכלי בידי ארגוני טרור בשל ערכי חופש הביטוי שארגון הטרור משתמש בהם. זה הסיפור של גלי צה"ל והעולם הערבי. זה הסיפור של גלי צה"ל וסיפור השטחים והרעיונות עם ערפאת ועם בכירי המחבלים".

יחזקאלי חותם: "זה נזק עצום. זה עוד חלק בכישלון הגדול שלנו והקריסה שהייתה ב-7 לאוקטובר. אם הצבא רוצה רדיו - שיעשה רדיו שמדבר על עניינים צבאיים, ירים את המורל ויחזק את החיילים. אם הוא רוצה תחנה חופשית שרק קוראים לה גלי צה"ל - זה מחליש את החיילים, זה מחזק את האויב... ובעיקר בעיקר מרחיק אותנו מהניצחון".