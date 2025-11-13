שר הביטחון ישראל כ"ץ הבהיר הערב (חמישי) כי בכוונתו לממש את החלטתו לסגור את תחנת גלי צה"ל, וכי שידורי התחנה ייפסקו עד ה-1 במרץ 2026.

"אתמול הודעתי כי החלטתי על סגירת תחנת השידור גלי צה"ל", כתב כ"ץ. "הצעת המחליטים תעלה בממשלה כבר בשבועות הקרובים, בהתאם לנוהל המקובל".

לדבריו, ההחלטה מלווה בגיבוי משפטי: "אנחנו מגובים משפטית בהתאם לחוות דעת שניתנו גם בעבר, לרבות הייעוץ המשפטי לממשלה לשעבר".

עוד ציין כי "לאחר קבלת ההחלטה, צוות היישום יפעל לוודא את הפסקת שידורי התחנה עד ל-1 במרץ 2026".

כ"ץ תקף את מבקרי ההחלטה: "מדהים איך אנשים שקבעו נחרצות לאורך שנים שיש לסגור את גלי צה"ל בעת שכיהנו כרמטכ"לים או בכירים בצה"ל או כשרי ביטחון - הופכים כעת את עורם ומתנגדים מתוך פוזיציה פוליטית בתירוצים שונים ומשונים לסגירת התחנה".

לדבריו, "אין מקום לתחנת שידור אזרחית בצה"ל - זה לא קיים באף מדינה דמוקרטית בעולם. גלי צה"ל לא משמשת כפה ואוזן לחיילים ומשדרת תכנים פוליטיים ומפלגים שאינם עומדים בקנה אחד עם ערכי צה"ל".

"חיילים צריכים לשרת בצה"ל ולא בתחנת שידור", הוסיף.

שר הביטחון סיכם את דבריו בנחרצות: "שקלתי היטב את הנושא על כל היבטיו ולאחר שהחלטתי - אין דרך חזרה. כל ההתקפות המכוונות כלפיי מצד פוליטיקאים ובעלי עניין והניסיון לצבוע את ההחלטה בצבעים פוליטיים צרים - לא יועילו ולא ישנו את החלטתי".