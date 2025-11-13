שופט עיראקי-כורדי ביטל באופן רשמי את גזר הדין שהטיל עונש מוות על בנימין חסין, יהודי יליד כורדיסטן העיראקית, הכלוא מאז שנת 2015.

ההחלטה, כך לפי דיווח של כתב התאגיד רועי קייס, התקבלה לאחר השלמת הסכם סולחה בין משפחתו של חסין למשפחת הנהג שנהרג בתקרית, והעברת סכום של 250 אלף דולר שנאסף במסגרת מאמצי פדיון שבויים.

ההתפתחות מביאה לסיומן של יותר מעשר שנות פעילות ציבורית, משפטית ודיפלומטית שנעשו למען חסין. אלפי אנשים ברחבי העולם לקחו חלק במאמץ, בהם רבנים, משפטנים, אישי ציבור, ופעילים אזרחיים.

חסין, יליד כורדיסטן העיראקית, שב לאזור בשנת 2014 לביקור משפחתי אצל סביו. באותה עת, ארגון דאע"ש תקף את האזור והביא לקריסת הסדר המקומי.

חסין הצטרף לכוחות מקומיים כורדיים להגנה על העיירות מפני הטרור, אך בשנת 2015 הבחין נהג מונית מקומי כי הוא מדבר עברית, ואיים להסגירו לידי דאע"ש.

בין השניים התפתח מאבק, שבמהלכו נפצע הנהג - ובהמשך מת מפצעיו. חסין נעצר, ובשנת 2020 גזר עליו בית משפט כורדי עונש מוות בתלייה.

בשבועות האחרונים, לאחר תיווך וניהול סולחה בין המשפחות, הגיעו הצדדים להסכם שכלל תשלום כספי משמעותי, והיום דווח על ביטול רשמי של גזר הדין.