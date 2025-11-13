בבנייני האומה בירושלים מתקיים הערב (חמישי) מעמד מרגש לציון 100 שנה להיווסדה של ישיבת מרכז הרב על ידי הראי"ה קוק זצ"ל.

באירוע משתתפים ראשי ישיבות, רבנים, דיינים, נבחרי ציבור, בוגרי הישיבה ותלמידיה.

את הערב מלווים מיצגי וידאו וקול מרשימים שמציגים את סיפורה המופלא של הישיבה, מראשיתה כישיבה קטנה שהקים הרב קוק ועד להיותה הישיבה הגדולה והמובילה בעולם התורה הציוני, עם 700 תלמידים ואברכים, ואלפי בוגרים המשפיעים בכל תחומי החיים בישראל.

הרב יעקב שפירא, ראש הישיבה, אמר "אין כוונה לדחוק לכמה שעות את מאה שנות ישיבה, אך הרצון הוא לתת לכל מי שמגיע להרגיש מחדש את החוויות הרוחניות, את הקשר שיש לו עם הישיבה".